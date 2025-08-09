أحمد الشمراني



في وطني القارة هناك سباق بين الإنسان والمكان في مواكبة عصر لا موقع فيه لتأجيل عمل اليوم إلى الغد.

قائد المرحلة وملهمها عينه على كل مدينة وقرية وهجرة، ومن لم يكن له دور في هذه المرحلة المهمة والنشطة سيتجاوزه الزمن.

الباحة التي أكتب لكم وأنا أتأمل وجهها الجميل، لم أرَ عليه ندوباً تستحق التجميل بقدر ما رأيت جمالاً أخاذاً يستحق أن نكتب له شعراً.

يقول أحد الرحالة: إذا وجدت في أي مدينة تزورها أو قرى تعبرها شيئاً يلفت الانتباه فاسأل عن أمير منطقتها وأمينها.

تعيش منطقة الباحة بقيادة أميرها الدكتور المثقف حسام بن سعود حالة انسجام مع الغيم والمطر والتطور المضطرد.

وفي جانب الاستفادة من الطبيعة وتطويعها لصالح المكان، أعطى أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، صديقة المطر جمالاً آخر تجده في كل مكان تمر به.

عشنا تحت «الهتان» وبعض من الضباب سهرة خضراء احتفالاً بنخبوية الأهلي على مسرح تذكرت وأنا أتأمل جماله محمد عبده وهو يشدو من عين المكان بكلمات المبدع خالد الباهوت:

باحة.. باحة تعالي للضباب

باحة ضميني واحكي لي عن جبال يداعبها السحاب

اسمحي لي يا سراة الخير اقبل وجنتك

عطريني بنسمتك

واحضنيني بنظرتك

واشغفي قلبي غناء

يا جمال الطيف في خد السماء

يا عروس الصيف واحلام الشتاء

يا ديرتي.. يا ديرتي..

يا ديرتي الخضراء يا عذراء.

قلت للأمين الجميل الدكتور علي السواط، أعتقد أن التاريخ وثق الليلة جمالاً آخر على مسرح مراوه بعد أن وثق ذاك الشدو لفنان العرب محمد عبده، ووجدت في ابتسامته تعليقاً لم أستطع كتابته.