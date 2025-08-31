عثمان بن حمد أباالخيل

الطائرة والسيارة على اختلاف أسمائهما وأشكالهما وأحجامهما من أهم وسائل السفر، الفرق بينهما شاسع من ناحية سلامة الركاب. السماء زرقاء وعلى ارتفاع 37 ألف قدم عن سطح البحر وبسرعة تتجاوز 950 كيلومتر في الساعة تشعر أحياناً كثيرة أن الطائرة لا تتحرك لا مطبات هوائية ولا اهتزازات.

وعلى الأرض مطبات صناعية وفوضى مروريةوسرعة جنونية، في السماء برج المراقبة الجوية المسؤول الأول عن تحركات الطائرات، وفي الأرض رجال المرور وساهر وأنظمة المرور والوعي وثقافة قائدي المركبات جميعهم مسؤولون عن انسيابية حركة المركبات.

العلاقة بين برج المراقبة الجوية ورجال المرور في رأيي الشخصي ربما تكون علاقة قوية ومتماثلة، مهام برج المراقبة تنظيم حركة الطائرات في التنقل والحركة، والسير متجاورين أو متعامدين فيما بينهما بمسافة قد تبعد بكثير أو تقترب بدرجة متقاربة بقليل دون أن تلامس بعضها.

هل صحيح قواعد الطيران الرئيسية التي يتبعها الطيارون في الطيران هي تشبه إلى حد كبير القواعد التي يجب على سائقي السيارات اتباعها؟ جميع حوادث الطائرات التي حدثت في عام 2024 والتي بلغت 7 حوادث وراح ضحيتها 762 راكباً من بين 41 مليون رحلة. هذا مقابل ملايين حوادث.

المقارنة بين أرقام حوادث السيارات والطائرات مقارنة غير عادلة لكنها تمنيات أن تكون عادلة على الأرض.

أفتخر ويفتخر معي الملايين أن الناقل الوطني الخطوط السعودية في عام 2024 نقلت 35 مليون راكباً على رحلاتها الداخلية والدولية وبعد رحلات بلغت 193 ألف رحلة داخلية ودولية والحمد لله والشكر لم يحدث أي حادث.

انخفض معدل الوفيات بسبب حوادث المركبات من 28 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2016 إلى 13 حالة في عام 2023 هذا الرقم يعكس الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين. وعدم تسجيل وفيات في الحوادث المرورية هدف استراتيجي على الإدارة العامة للمرور السعي لتحقيقه. ولعلي أصيغ الهدف على طريقة سمارت (في حلول عام 2030م تسعى لإدارة العامة للمرور إلى تخفيض عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات من 17 إنساناً إلى إنسان واحد).

العلاقة بين المطبات الهوائية والمطبات الصناعية وأفضّل أن أسميها مطبات أرضية، فالهوائية مطبات مؤقتة ومتغيرة حسب الطقس، أما المطبات الصناعية ثابتة وغير متغيرة مع الطقس.

وكأحد مسببات الحوادث المرورية في نظري.. أتساءل لماذا تُوضع المطبات الصناعية؟ سؤال يبدو أنه غريب حيث الإجابة عليه معروفة. هل الحل في المطبات الصناعية أم في التوعية وثقافة القيادة السليمة وتطبيق القوانين والأنظمة ورفع رسوم المخالفات أضعاف مضاعفة.