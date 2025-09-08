أحمد الشمراني



• ثمة أندية لو تنشغل بنفسها أكثر من انشغالها بالهلال كان تجدها في حال أجمل مما هي فيه الآن.

• ركزوا على أنديتكم، اعملوا من أجلها ودعوا الهلال في صمته المثمر.

• ماجد الجمعان خسر في النادي وخارج النادي بسبب ثلاث قضايا لا أعلم من المحامي الذي ورطه فيها.

• النصر يا ماجد كان عشقك واللاعبون جيشك الذي تحارب به، فماذا حدث لك ومعك؟

• عاتب محاميك، فلم يكن أميناً معك يا كابتن.

• قال ماجد الفهمي رأياً في النصر عبر قناة الإخبارية فتركوا إعلام النصر رأي الزميل ماجد وذهبوا للأهلي يقللون منه ويسقطون عليه، مع أن ماجد تحدث كناقد ولم يتحدث باسم الأهلي، أما وقد «انفلتت الأعصاب» فمن السهل أن أقول كأهلاوي أنا بطل النخبة وبطل السوبر وكلتا البطولتين كانتا حلم وآمال وطموح كل نصراوي.

• كان الأجدر بكم أن تناقشوا الزميل ماجد في رأيه وليس في ميوله.

• بعض إعلام النصر يجتهدون في خلق عداوات للنصر بشكل مفجع.

• إذا تعشقون النصر وتتمنون له النجاح اعملوا له ومن أجله فقط.

• بعض الشبابيين الجدد، ومنهم الرئيس الشاب، ما فتئوا يسقطون على الأهلي بـ«يلو» بجهل فاضح.

• لو يعلمون أن الشباب هبط لما رموا الأهلي «بدائها وانسلت»، لكن هذا يؤكد لنا أن هؤلاء الشبان يغضبون من التاريخ والتوثيق وهم لم يطلعوا عليه.

• ولا أقولها تندراً بالشباب بل تصحيح لمن يتحدث عن التاريخ دون أن يكون ملماً به.

• في رأيي المتواضع أن الأهلي سبب لكثير من الأندية مشاكل منذ أن حقق النخبة والسوبر، وزادهم التوثيق تعباً آخر قد يتحول إلى مرض في حالة حقق الأهلي بطولات قادمة.

• ومضة:

أقصى درجات السعادة..

‏هو أن نجد من يحبنا فعلاً..

‏يحبنا على ما نحن عليه..

‏أو بمعنى أدق..

‏يحبنا برغم ما نحن عليه!

‏لـ«نجيب محفوظ».