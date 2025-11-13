اختيار أربعة من نجوم الزعيم، الأسطورة سالم الدوسري، وروبن نيفيز، وكوليبالي، وياسين بونو ضمن المرشحين لتشكيلة العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد أن هذا الصرح الكبير يمضي في الاتجاه الصحيح، يمضي باختيارات واقعية مفيدة بعيدة عن الأسماء الرنانة التي قد لا تفيد خطة الزعيم للاستحواذ على البطولات، ولا شك أن هذا الاختيار يؤكد أن إدارة الهلال تعمل وفق منهجية فنية عالية الجودة، كذلك يحسب للاعبي الزعيم التالف اللافت خلال الموسم الماضي ومساهمتهم في تحقيق الشقردية لنتائج مميزة على المستويين المحلي والقاري، فهنيئا للزعيم هذا الاختيار الذي نأمل أن يشمل المزيد من النجوم في صفوف الأزرق الهلالي.

الأهلي سوبر

يبقى الدربي المصري بين الأهلي والزمالك أحد أهم الدربيات العربية على مدار تاريخ لعبة كرة القدم، وشدني كغيري من متابعي الساحرة المستديرة اللقاء الذي جمع القطبين في الإمارات لتحديد بطل السوبر بعد أن نجح الأهلي في تجاوز سيراميكا، والزمالك في الفوز على بيراميدز، وحقيقة الأمر ورغم انتمائي للقلعة البيضاء، إلا أن المارد الأحمر يثبت في كل مرة أنه فارس الكرة المصرية، وهو أمر مبني على العديد من الأسباب منها الاستقرار الفني والإداري، والعمل الدؤوب من إدارة أبناء الجزيرة في تدعيم الصفوف بصفقات متتالية وهو ما يخلق من الحماس والمنافسة بين اللاعبين، في المقابل يعاني الزمالك من خلال إداري واضح وعدم استقرار وهو أمر واضح من خلال الهجرة الجماعية لنجوم الفريق على فترات متابعة، وأيضا الإقالات الفنية التي تحدث في كل موسم، مبروك للأهلي زعيم الكرة المصرية والإفريقية، وحظ أوفر للزمالك الذي نتطلع أن يعود مدرسة الفن والهندسة.

تألق الكويت

يبقى الكويت هو المرشح الأبرز لحصد بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد والذي انقضى منه ثماني جولات، حيث حقق الأبيض 7 انتصارات وتعادلاً في مباراة واحدة، أضف إلى ذلك الروح العالية من لاعبي الأبيض في كل مباراة، والحماس حتى الثواني الأخير، في المقابل فإن أبرز المنافسين فريق العربي بدأ فصوله المعتادة في كل موسم بإهدار نقاط سهلة بالخسارة أمام النصر، فيما القادسية رغم الفوز على الجهراء إلا أنه يبدو غير مؤهل للمنافسة في الموسم الحالي.