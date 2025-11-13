هل ما جرى مع هيئة «بي بي سي» الإعلامية البريطانية، هذا الأسبوع، أمر جديد؟!

نعني ما وصف بالفضيحة في التلاعب بخطبة سابقة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يظهر فيها وهو يحرض أتباعه على العنف والهجوم على مبنى الكابيتول في نهاية ولايته الأولى وفي خضم اتهامه لخصومه بتزوير الانتخابات لصالح عدوه الديمقراطي، جو بايدن، وبقية التيار الأوبامي.

«بي بي سي» اجتزأت مقاطع من الخطبة وحررت وقدمت وأخرت ليظهر ترمب بهذه الصورة، حسب الاتهامات «الحادّة والجادة».

الأمر أفضى إلى استقالة تِيمْ ديفي وديبورا تورنيس من موقع كل منهما على قمة هرم المسؤوليات في «بي بي سي»؛ الأول من منصب المدير العام للهيئة، وديبورا بوصفها الرئيسة التنفيذية للأخبار.

هذه الأزمة ليست أولى أزمات «العمة»، أو «الخالة»، كما يحب الإنجليز خصوصاً، وأغلب البريطانيين عموماً، تسمية إحدى أقدم هيئات الإذاعة والتلفزيون العالمية، وفق ما يذكرنا أستاذنا بكر عويضة في مقاله السالف بهذه الجريدة.

الأستاذ بكر صاحب خبرة ثرية وقديمة في معرفة المشهد الصحافي البريطاني، فهو من «رواد» الصحافيين العرب في عاصمة الضباب، لندن.

يخبرنا عن هذه الحكاية: «يقفز من صندوق ذاكرتي الآن ما حدثني به الراحلان، نديم ناصر، الصوت الإذاعي الرائع، وحرمه المذيعة مديحة مدفعي، عما واجههما، إلى جانب زملاء وزميلات كبار لهما في القسم العربي لإذاعة (بي بي سي)، إبان العدوان الثلاثي على مصر في حرب 1956، من اتهامات تعاطف مع الجانب العربي، وانحياز ضد إسرائيل». وأمثلة أخرى ساقها من ذاكرته.

لكن ما جرى في التلاعب بخطبة ترمب لا يمكن نسيانه، وفي أقل أحواله هو «حماقة»، كما قال الأستاذ بكر.

هل الأمر أن هذه «أزمة (بي بي سي) الدائمة، التي ليس من حل لها؛ إرضاء الجميع، وذلك هو المستحيل تماماً».

والعاقل المشتغل في الصحافة يتفق تماماً مع الخلاصة «البكرية» هذه، لكن ذلك يضاعف المسؤولية على المؤسسات الصحافية في الحفاظ على مصداقيتها.

بالمناسبة إذا كانت «بي بي سي»، ملونة سياسياً - وهذا صحيح تماماً - فهل ما يسمى بالصحافيين المستقلين - بمعنى مستقلين عَن المؤسسات - وما يسمى بـ«صناع المحتوى»، في قنوات البودكاست وغيرها، هم سالمون من الانحياز السياسي والتلاعب بالمتلقي والتخادم مع أقطاب القوة - مثل ترمب وماسك الخ - تماماً؟!

من كان منكم بلا خطيئة فليرجم «بي بي سي» بحجر!

نعم «بي بي سي» مخطئة... لكن هل هي وحدها في هذا العالم؟!