يُنظَر إلى الـ«بي بي سي» دائماً على أنها أهم شبكة إذاعية في تاريخ العالم. أخفقت أميركا في الاقتراب من موقعها من خلال «صوت أميركا»، وظل النجاح الفرنسي محدوداً، وكان المستوى السوفياتي مشفقاً. سيطرت الـ«بي بي سي» على الأثير العالمي بالإنجليزية وعدد من اللغات، بينها العربية. وكان سرها الأكبر المهنية والمصداقية، وخصوصاً الاستقلالية. وبينما كانت الإذاعات الأخرى تملأ الهواء هوائيات ولعلعة، ظلت هي هادئة حتى في أخبارها، وفي أخطائها السياسية.

ليس في العالم مؤسسة شبه حكومية تمارس هذا الحد من الاستقلالية عن حكومتها. أولاً في العصر الإذاعي، ثم في عصر التلفزيون. والآن تمر بأزمة كبرى من أزمات الرأي، والأرجح أنها سوف تخرج منها رابحة، لأن رأسمالها الأول علاقة البريطاني بحريته.

اتُهمت الـ«بي بي سي» بالتحيّز إلى الفلسطينيين في حرب غزة. أي بالوقوف ضد الإبادة والجريمة الجماعية. وأدت الخلافات إلى استقالات رفيعة. لكنها سوف تربح. إذ ما هي بريطانيا من دون هذا الاسم الذي يرن في أدغال أفريقيا، وأطراف القطب الشمالي، أليفاً مألوفاً كأنه نشرة محلية؟ إنها جزء أساسي من قوة المملكة المتحدة وحضورها في العالم. شيء مثل قبعات الملكة إليزابيث، وحقيبة يدها، وصوتها الرخيم. أو شيء من نقاشات مجلس العموم، حيث يهمهم النواب، ترحيباً أو اعتراضاً، كما كانوا يفعلون في القرون الوسطى. يشبه البعض جلسات مجلس العموم بجلسات الشراب في «الباب» الإنجليزي.

محظوظ من تسنى له العيش لفترة في بلاد الإنجليز. وقليل الحظ من لا يستطيع العودة. كم أفتقد معارض «تيت غاليري»، وجلسات المسز ثاتشر، ونزهات الهايد بارك مع كيت ونسليت. هل حقيقة عشت كل التجارب؟ أبداً. أبداً. لكنني سوف أفتقدها على كل حال.

يقال لي لا تندم على ترك لندن، فقد تغيرت كثيراً. أيهما أرحم، تغير لندن أم تغير بيروت؟ هل يعترضك جبل من الزبالة على مدخل هايد بارك؟ وهل تستفيق كل يوم على تهديد باجتياح إسرائيلي، وآخر بحرب أهلية، وصوت زعيق القلقلة؟

كان كمال جنبلاط يسمي العالم العربي «السجن الكبير». ولم نكن نعي تماماً ماذا يعني. فلم تكن «وسائل التواصل قد ظهرت بعد، من كل الجهات، ولا كان قد انطبق وأطبق علينا قول صفي الدين الحلّي:

«إن الزرازير لما قام قائمها / توهمت أنها صارت شواهينا».

آه، صحيح، كنا في الـ«بي بي سي»، في تشاتام هاوس، ما بين السافوي وبيكاديللي، على الجهة اليمنى. وكنا في الهايد بارك. وكنا في بلد يخلع الدوق لأنه خالع خليع مخلوع. وعدنا إلى بلد قامت فيه قوائم الزرازير.