المتدرب: أيهما أفضل أن يقوم الإنسان بعمله لوحده أم مع فريق؟

المدرب: لا توجد إجابة قاطعة على هذا السؤال، الأمر يرتبط بعدة عوامل منها طبيعة العمل وكذلك نمط الشخصية.. بعض الأعمال المهارية مثل الرسم والتأليف والتلحين ذات طبيعة فردية وتتطلب التركيز الفردي لكن صاحبها سيكون في نهاية المطاف بحاجة لرأي الآخرين.

المتدرب: هل من يفضل العمل لوحده يملك الثقة بالنفس؟

المدرب: مهما كانت ثقة الإنسان بنفسه يظل في كثير من المهام بحاجة لمشاركة الآخرين ورأي الآخرين ودعمهم.. رئيس الجهاز مهما كانت مسؤولياته وقدراته سيوفر وقتاً للاجتماع بفريق العمل. يفعل ذلك لأنه يتمتع بالثقة الذاتية والثقة بالفريق، يفعل ذلك لأنه يدرك أن فريق العمل فرصة للإثراء والتكامل والتقييم وتعزيز التفاعل والتنسيق واكتساب جميع المشاركين للمعرفة والخبرة، وأن يكون الجميع في قارب واحد.

المتدرب: إذا وضعني المدير عضواً في فريق لتنفيذ مهمة محددة، هل أقول له: أنا أستطيع أن أقوم بها بنفسي؟

المدرب: لا تفعل ذلك، وإن فعلت فكأنك تقول أنا الوحيد القادر على تنفيذ المهمة وهذا سلوك غير مقبول. حتى لو كنت ملماً بالموضوع وصاحب خبرة فالفريق بحاجة إليك، وإن لم تكن كذلك فأنت بحاجة للفريق. رئيس الجهاز الذي يملك الصلاحيات لاتخاذ بعض القرارات يعقد اجتماعات مع زملاء العمل للتشاور والإحاطة بالموضوعات المطروحة من جميع الجوانب.

المتدرب: بعض النشاطات طابعها فردي مثل بعض الألعاب الرياضية الفردية كالتنس والسباقات الفردية ورفع الأثقال وغيرها، أين الفريق هنا وما دوره؟

المدرب: حتى هذه الألعاب لا تعمل بدون فريق، الفريق هنا يتكون من المدربين ومدربي اللياقة والمعالجين والرعاة، حتى الجمهور جزء من فريق العمل.

المتدرب: بعض الانتقادات التي توجه للمؤسسات ومنظمات العمل تستخدم الجمهور بطريقة سلبية تتضمن الإساءة للجمهور والتقليل من دوره، خذ مثلاً حين يتضمن النقد مقولة (هذه المنظمة تسير وفق ما يطلبه الجمهور) وهذا حكم قاطع على عدم أهمية رأي الجمهور حسب هذا النوع من النقد.

المدرب: رأي الجمهور مهم ومؤثر سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

المتدرب: الخلاصة..

المدرب: لن تعمل لوحدك..

المتدرب: حتى لو كنت أفضل العمل لوحدي حسب شخصيتي؟

المدرب: حتى لو كنت كذلك.