عثمان بن حمد أباالخيل

مملكة الإنسانية لها مكانة رائدة إقليميًّا وعالميًّا في تعزيز حقوق كبار السن، وتُولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اهتماماً بالغاً برعاية المسنين، لتحسين مستوى معايشهم في منظومة المجتمع، أظهرت النشرة الإحصائية لعام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد كبار السن في المملكة تجاوز 1.7 مليون نسمة يمثلون نحو 4.8 % من إجمالي السكان، وسط مؤشرات إيجابية عكست جودة حياتهم حيث شكل السعوديون نسبة 69 % من إجمالي الفئة العمرية التي تبلغ 60 عاماً فأكثر، في حين تباينت نسب التوزيع بين الجنسين لتشكل الإناث 43 % مقابل 57 % للذكور، كذلك أن عدد كبار السن في المملكة يبلغ حوالي مليون وثلاثة آلاف شخص، ما يمثل نسبة 5 % من إجمالي السكان.

كبار السن يولون ممارسة الرياضة خصوصا المشي والذي وفر له عدة أماكن وفي كافة مناطق مملكتا الغالية وهذا يعكس نجاح المبادرات الحكومية والمجتمعية في تشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية.

يؤكد حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب احترام الكبير وتوقيره، ويأتي في مقدمته حديث: «ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا». كما ورد في حديث آخر: «إنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم»، مما يدل على أن إكرام الكبير.

جهات حكومية كثيرة تتسابق في تقديم الدعم والمساعدة لكبار السن، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسنين الرعاية الشاملة (الصحية والاجتماعية والنفسية) عبر دور الرعاية الاجتماعية المنتشرة بمناطق المملكة والتي يبلغ عددها حاليا 12 دار، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم عبر وكالة الضمان الاجتماعي، والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة، وأسرة طبية، وسماعات، وغيرها. خدمة بطاقة امتياز لكبار السن تمنح حاملها الأولوية في الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى التسهيلات التي تشمل إتاحة مواقف خاصة بكبار السن ومقاعد انتظار في الصفوف الأولية.

بطاقة أولوية وهي بطاقة إلكترونية تمنحها وزارة الصحة لفئات محددة دون الحاجة لزيارة المقر من مراجعي المنشأة الصحية لتيسير حصول المستفيدين على الخدمات الصحية. كذلك هناك برنامج تقدير هو مبادرة وطنية مقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديرًا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، يقوم برنامج تقدير على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه. إضافة الى تمتع كبار السن (من عمر 60 عاماً فما فوق) بخصم بنسبة 50 % على تذاكر قطار الرياض والحافلات في مدينة الرياض. نحن فخورون حيث إن المملكة تعتبر نموذجا عالميا في رعاية كبار السن.

همسة:

(كبار السن تاج على رؤوسنا، إنهم في زمن الرعاية والاستماع لهم والتلطف معهم، إنهم بركة في بيوتنا).