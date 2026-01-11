بقفزات مُذهلة، يواصل قطاع السياحة في المملكة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات النوعية، التي تؤكد للجميع، قدرته على دعم منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبدأ تنويع مصادر الدخل، ويشير إلى ذلك، شهادات محلية وأخرى عالمية، صدرت بحق القطاع، تؤكد أنه ولد عملاقاً، وأنه يستطيع منافسة قطاعات مماثلة، بالدول الكبرى، التي سبقت المملكة، في هذا المسار.

وتعكس المؤشرات، تقدم المملكة اللافت سياحياً، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين، وعليه، يبرز اسم المملكة، باعتبارها مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية والألعاب الإلكترونية والأنشطة الترفيهية، من خلال استضافة بطولات ومنافسات دولية كبرى، تُعلي من جاذبيتها على خارطة السياحة العالمية، كما عززت المملكة حضورها في المشهد الدولي المعني بالسياحة، فاختيرت الرياض في عام 2021، لتكون مقرّ المكتب الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط.

واليوم، تحصد المملكة ثمار الجهد المبذول في قطاع السياحة، الذي يتوج إنجازاته بارتفاع إجمالي عدد المشتغلين في أنشطته خلال الربع الثالث من العام الماضي (2025م) إلى نحو مليون مشتغل، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.4 % مقارنةً بالربع المماثل من العام 2024، كما أن نسبة إشغال الغرف في الفنادق، بلغت 49.1 % خلال الربع الثالث من عام 2025م، بارتفاع مقداره 2.9 % مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م.

مشهد السياحة السعودية، ما كان له أن يحقق هذه النجاحات، لولا أن رؤية المملكة وضعت القطاع في قلب التحول الوطني، مستندة إلى مقومات طبيعية، وثقافية، وتاريخية متنوعة، وقد عزز من هذا المشهد، خبرات المملكة، في صناعة سياحة نموذجية، تكون رافداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، يدعم النمو، ويوفر فرص العمل لأبناء الوطن، ويرسّخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية.

ما سبق، يقودنا إلى رصد أبرز القرارات التي هيأت المناخ لبناء قطاع سياحي نموذجي، تراهن عليه المملكة، ففي عام 2019، أطلقت السعودية التأشيرة السياحية، واعتمدت الاستراتيجية الوطنية ضمن رؤية 2030، بهدف جعل القطاع ركنًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وتنويع الدخل، وفي مطلع عام 2020، وبموجب أمر ملكي، تم إنشاء وزارة السياحة، إضافةً إلى تأسيس صندوق التنمية السياحي، لتمويل المشروعات السياحية ودعم المستثمرين، ولبناء هوية سياحية وتمكين الوجهات، وتم أيضاً تأسيس الهيئة السعودية للسياحة في العام نفسه، ثم تم تأسيس برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للبحر الأحمر في عام 2021، لتكتمل أطراف منظومة السياحة السعودية.