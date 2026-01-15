عبدالله خلف
قال المثنى بن خارجة:
«لأن أموت عطشاً، أحب إليّ من أن أخلف موعداً»...
رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثُ علامات في المنافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم:
(آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).
وقال أحد الأعراب: «وعد الكريم تعجيل، ووعد اللئيم مَطل وتسويف».
أنشد يعقوب بن يزيد التمّار:
متى ما أقل يوماً لطالب حاجة:
نعم يا فتى... افعل وذلك من شكلي
وإن قلت لا بينتها من مكانها
ولم أوذه فيها بجرّ ولا مطل
وأنشد آخر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه
فإن نعم دين على الحرّ واجبُ
وإلا فقل: لا واسترح وأرح بها
لكي لا يقول الناس: إنك كاذبُ
وقال آخر:
لا تقولن إذا ما لم تُرد
أن يتم الوعد في شيء نعم
وإذا قلت نعم فامضِ بها
بنجاح الوعد إن الخلف ذمّ
وأنشد آخر:
أنت الفتى... كل الفتى
لو كنت تفعل ما تقول
لا خير في كذب الجواد
وحبذا صدق البخيل
***
يا صانع المعروف كن تاركاً
ترداد ذي الحاجة في حاجته
فشر معروفك ممطُوله
وخيرهُ ما كان من ساعته
لكل شيء يرتجى آفة
وحسبك المعروف من آفته
وقال آخر:
صل من أردت وصاله وإخاءه
إن الأخوة خيرها موصولها
