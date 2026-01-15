عبدالله خلف

قال المثنى بن خارجة:

«لأن أموت عطشاً، أحب إليّ من أن أخلف موعداً»...

رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثُ علامات في المنافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم:

(آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).

وقال أحد الأعراب: «وعد الكريم تعجيل، ووعد اللئيم مَطل وتسويف».

أنشد يعقوب بن يزيد التمّار:

متى ما أقل يوماً لطالب حاجة:

نعم يا فتى... افعل وذلك من شكلي

وإن قلت لا بينتها من مكانها

ولم أوذه فيها بجرّ ولا مطل

وأنشد آخر:

إذا قلت في شيء نعم فأتمه

فإن نعم دين على الحرّ واجبُ

وإلا فقل: لا واسترح وأرح بها

لكي لا يقول الناس: إنك كاذبُ

وقال آخر:

لا تقولن إذا ما لم تُرد

أن يتم الوعد في شيء نعم

وإذا قلت نعم فامضِ بها

بنجاح الوعد إن الخلف ذمّ

وأنشد آخر:

أنت الفتى... كل الفتى

لو كنت تفعل ما تقول

لا خير في كذب الجواد

وحبذا صدق البخيل

***

يا صانع المعروف كن تاركاً

ترداد ذي الحاجة في حاجته

فشر معروفك ممطُوله

وخيرهُ ما كان من ساعته

لكل شيء يرتجى آفة

وحسبك المعروف من آفته

وقال آخر:

صل من أردت وصاله وإخاءه

إن الأخوة خيرها موصولها