عبدالله خلف

خلق الأطفال لغة جميلة، أُلّفت فيها الكتب... وتخللت بين كلام الأسرة، الأم لها نداء جميل قلّد فيه الكبار الصغار.

نعلم بدور الأم في السابق تنهض لصلاة الفجر وتبقى لخدمة البيت الشاقة من إعداد الخبز الرقاق أو خبز الخمير من التنور، الى تجهيز الإفطار من غير عامل منزل «العامل» يطلق على الفرد الذكر والأنثى باللفظ نفسه في مخاطبة الذكر.

ماما إيّه،

من الأسماء التي ينطقها الاطفال للأم بدرية... وهكذا لهم من الأسماء حسب مخارجها في ألسنتهم الجميلة...

الأمهات خاصة الجدات لهن ارتباط مع الأبناء والأطفال كما للطف ارتباط خاص مع الطفل.. هناك من ألّف من الأدباء كتباً عن لغة الأطفال، كم هي جميلة لغة الأطفال..

لأم عبدالعزيز التركيت تحية وسلاما، الأم وجدة أبنائي الفاضلة.