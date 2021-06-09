قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أعلن فريق وليامس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، الأربعاء، تعيين رئيسه التنفيذي منذ فبراير الماضي الألماني يوست كابيتو وأحد الوجوه المعروفة في رياضة السيارات، مديرًا للفريق خلفًا للبريطاني سايمون روبرتس المغادر على خلفية "إعادة هيكلة داخلية".

وسيشغل المدير التقني الفرنسي فرانسوا-كزافييه دوميزون منصب المهندس المسؤول عن الحلبة، إضافة إلى مهامه في القسم الهندسي.

وأفادت الحظيرة الانكليزية العريقة في بيان "نريد إعادة الهيكلة الداخلية للفريق من إنسيابية العمليات من أجل هدف طويل الأمد لإعادة وليامس إلى مقدمة خط الانطلاق".

وتأتي هذه التغييرات الجذرية عقب شراء صندوق الاستثمار الأميركي "دوريلتون كابيتال" في العام الماضي للفريق من مالكه الاسطوري "السير" فرانك وليامس.

وكان روبرتس (58 عامًا) انضم إلى وليامس في يونيو 2020 كمدير عام، قبل أن يشغل موقتا منصب المدير بعد عملية البيع في أغسطس من العام ذاته، ليعود الفريق ويعلن تثبيته في مهامه قبل نهاية العام الماضي.

من ناحيته، اضطلع كابيتو (62 عامًا) بمهام رياضية إدارية عديدة في عالم السيارات منذ عام 1989، متنقلًا بين بورشه وساوبر وفورد وفولكسفاكن.