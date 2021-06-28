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بطولة ويمبلدون: ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف رابعاً عالمياً ووصيف بطولة رولان غاروس الفرنسية، بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، من الدور الأول الاثنين بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو، المصنّف 57، بنتيجة 6 4 و6 4 و6 3.

وفشل تسيتسيباس في الثانية والعشرين من عمره، للمرة الثالثة في أربع مشاركات، في تخطي الدور الأوّل للبطولة على الأرضية العشبية، بعدما وصل إلى ثمن النهائي في العام 2018.

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل (65) أو الإسباني روبيرتو كارباليس (100).

وهي المرة الأولى في 12 محاولة، يتوفق فيها تيافو (23 عاماً) على أحد اللاعبين من بين المصنفين الخمسة الأوائل عالمياً.

وبعد سماعه تلك المعلومة، قال الأميركي بعد فوزه مبتسماً "يبدو الأمر جيداً جداً. هذا بالتأكيد أحد أفضل انتصاراتي. أريد أن أواجه أفضل اللاعبين في العالم على هذا النوع من الملاعب. هذا كل ما في الأمر".

وكانت أفضل إنجازات تيافو في ويمبلدون عام 2018 عندما بلغ الدور الثالث.