قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



وضعت إحدى المحاكم في سنغافورة شابا تحت الرقابة لمدة تسعة أشهر بعد إرساله تهديدات بالقتل إلى أحد لاعبي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ديريك إن-جي دي رين (19 عاما) قد أرسل رسائل إلى فريق برايتون أند هوف ألبيون الذي يلعب في صفوفه اللاعب نيل موباي بعد فوز الفريق على أرسنال اللندني في يونيو/حزيران الماضي.

واعتِقل ديريك إن-جي دي رين في وقت سابق من السنة الحالية بعدما نجح الدوري الممتاز الإنجليزي في تعقب مصدر الرسائل التي جاءت من سنغافورة.

ويقضي الأمر القضائي بإعفاء إن-جي من دخول السجن مقابل تقديم خدمة مجتمعية لمدة 40 ساعة وتلقي الإرشادات القانونية.

وسيكون مطلوبا من إن-جي، مشجع فريق أرسنال، أيضا التقيد بحظر التجوال خلال الليل ما بين الساعة 22.00 و 06.00.

وقد دفعت أمه سندا بقيمة 5 آلاف دولار سنغافوري (3700 دولار أمريكي ؛ 2689 جنيه إسترليني) بهدف ضمان استيفائه للشروط.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران، وجدت لجنة التحقيق أن إن-جي مذنب في أول إدانة بعد تلقي شكوى من الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن تعرضها للإساءة من خارج المملكة المتحدة.

وكان إن-جي أرسل تهديدات بالموت إلى أسرة موباي على إنستغرام في أعقاب تسجيل اللاعب هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مباراة ضد فريق أرسنال.

وكان موباي وهو من بلدة برينفورد غربي لندن، الذي وقع عقدا عام 2019 مع فريق برايتون الذي يُعرف بلقب سيجال (طيور النورس)، يعتبر الهداف الرئيسي في الفريق خلال الموسم السابق إذ سجل ثمانية أهداف.

وينهي هذا الأمر القضائي عاما من التعاون بين السلطات الرياضية في المملكة المتحدة وشرطة سنغافورة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من نصف الإساءات التي استهدفت لاعبي كرة القدم في المملكة المتحدة تأتي من عبر البحار.