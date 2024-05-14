إيلاف من مدريد: إذا لم تكن من عشاق الريال فسوف يكون الأمر أكثر صعوبة عليك، وفقاً لقائمة "الرعب" التي تتشكل في أروقة النادي الملكي مع اقتراب كيليان مبابي من الإنضمام للفريق ليشكل ثلاثياً مرعباً مع بيلينغهام وفينيسيوس.

الأرقام تقول إن الثلاثي لديه 87 هدفاً في الموسم المنتهي، فقد سجل مبابي 44 هدفاً مع باريس سان جيرمان، في حين أحرز الموهوب الإنكليزي 22 هدفاً مع ريال مدريد، فيما يملك النجم البرازيلي 21 هدفاً مع الفريق المدريدي أيضاً.

ذخيرة 10 سنوات

وبعيداً عن أرقام الثلاثي الذي سيقود الريال المواسم المقبلة، فإنهم جميعهم من العناصر الشابة التي تملك مستقبلاً كبيراً، حيث يبلغ مبابي 25 عاماً، فيما لا يتجاوز بيلينغهام "بيلي" 20 عاماً، أما البرازيلي فينيسيوس (فيني) فإنه يبلغ 23 عاماً، مما يعني أنهم جميعاً أمامهم 10 سنوات قادمة في القمة، مما يثير خوف المنافسين من الفريق الملكي الذي سيكون الأقوى في العالم دون نقاش، إلا إذا لم يتمكن الجهاز الفني من السيطرة على النزعات الفردية والاستعراضية لهؤلاء النجوم.

مبابي مدريدي؟ نعم نعم

من ناحيته أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني"الليغا" خافيير تيباس لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الثلاثاء، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

وقال تيباس في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية: "سيأتي العام المقبل إلى مدريد. الموسم المقبل، نعم، نعم"، وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفتاك البالغ 25 عاما توصلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسنا، هناك (البرازيلي) فينيسيوس و(الإنكليزي) بيلينيغهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية".

وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن، باحثا عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (14 لقبا).