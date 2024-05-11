أعلن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أنه سيغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

وأعلن مبابي، 25 عاما، القرار في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مبابي: "لقد قلت دائمًا إنني سأتحدث معكم عندما يحين الوقت".

"إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أجدد عقدي وستنتهي المغامرة في غضون أسابيع قليلة".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران، وذكرت بي بي سي سبورت في شباط (فبراير) أنه وافق على صفقة للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف.

مبابي، الفائز بكأس العالم، هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 255 هدفًا وسيلعب مباراته الأخيرة على أرضه في بارك دي برانس ضد تولوز في الدوري الفرنسي يوم الأحد الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

بعد ذلك، سيخوض باريس سان جيرمان مباريات خارج ملعبه في نيس (15 مايو/أيار) وميتز (19 مايو/أيار) قبل نهائي كأس فرنسا ضد ليون في ملعب بيير موروا في ليل في 25 مايو.

وقال مبابي، المولود في باريس، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو مقابل 165.7 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2017، إن النادي ساعد في "نضجه كلاعب" و"نضجه كرجل أيضًا".

وأضاف: "إنها مشاعر كثيرة، سنوات عديدة أتيحت لي فيها الفرصة والشرف العظيم أن أكون عضوًا في أكبر نادي فرنسي، أحد أفضل الأندية في العالم".

"لقد سمح لي بالوصول إلى هنا، وخوض تجربتي الأولى في نادٍ يعاني من الكثير من الضغوط، والتطور كلاعب بالطبع، من خلال الوجود جنبًا إلى جنب مع بعض من أفضل اللاعبين في التاريخ، وبعض من أعظم الأبطال".

"الأمر صعب ولم أعتقد أبدًا أنه سيكون من الصعب الإعلان عن ذلك. لكنني أعتقد أنني بحاجة إلى هذا، تحدٍ جديد، بعد سبع سنوات".

كيف وصلنا إلى هنا؟

كان من المقرر أن يغادر مبابي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية في نهاية موسم 2021-22، لكنه وقع في النهاية على تمديد عقده لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

وبعد أن أخبر مبابي باريس سان جيرمان أنه لن يوافق على 12 شهرًا إضافيًا من الصفقة، لم يتم اختياره لجولتهم التحضيرية للموسم في اليابان في يوليو/تموز الماضي.

ورفض بعد ذلك مقابلة ممثلي نادي الهلال السعودي، الذي قدم له عرضًا قياسيًا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني.

وعاد لاحقًا إلى تدريب الفريق الأول بعد ما وصفه باريس سان جيرمان بمحادثات "بناءة وإيجابية للغاية".

والتقى مبابي برئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في 13 فبراير/شباط وأخبره أنه سيغادر وينضم إلى ريال مدريد.

وكان من المتوقع أن يصدر مبابي إعلانًا بشأن مستقبله عندما لم يعد من الممكن أن يلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة 2-0 في مجموع المباراتين أمام بوروسيا دورتموند في نصف النهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث لم يتمكن مبابي من إحداث تأثير في مباراتي الذهاب والإياب.

وأقر مبابي في رسالته بالفيديو بأنه "ليس باللاعب الذي يجيد إظهار مشاعره" و"لم يرق دائمًا إلى مستوى الحب" الذي منحته له جماهير باريس سان جيرمان.

وقال مبابي: "باريس سان جيرمان ناد لا يترك أي شخص غير مبالٍ أبدًا. يمكننا أن نحبه أو نكرهه، وقد اخترت أن أحبه وفعلت ذلك لمدة سبع سنوات".

وأضاف "لست نادما في أي لحظة على التوقيع مع هذا النادي المرموق. إنه ناد سأحتفظ به في ذاكرتي طوال حياتي".

كيف سيتأقلم مبابي مع الريال؟

علمت بي بي سي سبورت أن مبابي من المقرر أن يوقع عقدًا مدته خمس سنوات مع ريال مدريد.

ومن المقرر أن يحصل على 12.8 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو) في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة تسجيل بقيمة 128 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو) يتم دفعها على مدى خمس سنوات.

سيحتفظ بنسبة من حقوق صورته.

وفكر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الذي قاد النادي الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب ويمبلي، بالفعل في كيفية استخدام مبابي في فريقه.

يلعب لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام دورًا أعمق، ويلعب البرازيلي فينيسيوس جونيور على اليسار ويلعب مبابي على يسار الوسط.

وإذا غادر لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش هذا الصيف، فسيرث مبابي القميص رقم 10 الذي يرتديه مع منتخب فرنسا.

وقال مبابي إن باريس سان جيرمان الذي من المقرر أن يتركه وراءه "في أيد أمينة".

وأضاف: "على الرغم من كل ما يمكن أن يحدث في الخارج، هناك بعض عشاق النادي الحقيقيين الذين يريدون حمايته وجعله يتألق ويكون رائعًا".

"لن أكون لاعبًا بعد الآن، لكني سأشاهد كل مباراة. حاولت تقديم أفضل نسخة من نفسي خلال تلك السنوات السبع".