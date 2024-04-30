دورتموند (ألمانيا) : يعوّل باريس سان جرمان الفرنسي على نجمه كيليان مبابي الذي سيهجره نهاية الموسم، لمواصلة المشوار نحو أوّل لقب بتاريخه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يحلّ الأربعاء على بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف النهائي.

وصدم مبابي، هداف مونديال 2022، الإدارة القطرية لفريقه عندما أعلن خلال الموسم انه لن يمدّد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، ومن المرجح انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وبعد إعلان قراره، شهدت مشاركته مع فريق العاصمة تقلبات، بعد استبعاده، استبداله أو حتى تركه على مقاعد البدلاء من قبل مدرّبه الإسباني لويس إنريكي.

لكن مبابي أثبت نجاعته، بحيث قاد سان جرمان إلى لقبه العاشر في 12 موسماً في الدوري الفرنسي واضعاً نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية قبل رحيله، في ظل استمراره أيضاً في مسابقة الكأس المحلية.

ولا شكّ أن مهمة متصدّر ترتيب هدافي المسابقة (8) بفارق هدف عن الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، ستكون صعبة أمام "الجدار الأصفر" الشهير في ملعب سيغنال إيدونا بارك. رفع "كيكي" بهدفيه الأخيرين على أرض برشلونة الإسباني رصيده إلى 15 هدفاً في الأدوار الاقصائية خارج ملعبه، ووحده البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك رصيداً أفضل (23).

بيد أن دورتموند لم يخسر في آخر عشر مباريات على ارضه في المسابقة (6 انتصارات و4 تعادلات). تعود خسارته الأخيرة إلى 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 أمام أياكس أمستردام الهولندي (1 3).

دورتموند أصبح "أفضل"

وبعد أن اقصى سان جرمان دورتموند في ثمن نهائي نسخة 2020 (1 2، 2 0) بفضل نجمه البرازيلي السابق نيمار، كاد أن يودّع البطولة هذا الموسم على يد دورتموند، عندما تخلّف 0 1 أمامه في دور المجموعات، بيد انه عادل في الشوط الثاني. تصدّر دورتموند مجموعة صعبة ضمّت ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي، فيما تأهل سان جرمان بصعوبة، علماً انه فاز على أرضه على دورتموند 2 0.

قال مدرّب دورتموند إدين ترزيتش الذي يحتلّ فريقه راهناً المركز الخامس في الدوري الألماني حيث اخفق بالفوز في آخر مبارتين "الآن نواجه باريس. لم تكن مباراتنا الأولى معهم جيّدة. في الثانية قمنا بالتعديلات المناسبة وكنا أقرب إلى الفوز. اعتقد ان فريقنا أفضل اليوم مقارنة مع دور المجموعات".

وهذا خامس نصف نهائي لدورتموند والأوّل منذ 2013 عندما اقصى ريال مدريد ثم خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ (1 2). وهذا النهائي قابل للتكرار على الورق، إذ يلاقي بايرن الثلاثاء ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي أيضاً.

ويملك دورتموند لقباً وحيداً في المسابقة القارية الأولى، أحرزه عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي 3 1 بأهداف كارل هاينتس ريدله (2) ولارس ريكن.

في المقابل، يخوض سان جرمان نصف النهائي الرابع، علماً انه بلغ النهائي مرّة يتيمة في 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.

بلغ سان جرمان نصف النهائي، بعد اقصاء ريال سوسييداد الإسباني (2 0، 2 1) ثم قلب تأخره أمام برشلونة 2 3 إلى فوز كبير إياباً 4 1.

أما دورتموند، فاقصى جاره أيندهوفن الهولندي (1 1، 2 0) ثم قلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1 2 إلى فوز 4 2.

ويبدو هذا المسار أكثر سهولة من المسار الآخر الذي ضمّ العمالقة بايرن، ريال، مانشستر سيتي وبنسبة أقلّ أرسنال متصدّر الدوري الإنكليزي.

قال إنريكي بعد الفوز الأخير على فريقه السابق برشلونة "الشيء الأجمل عندما تكون لاعباً أو مدرّباً أن تسعد الناس بعملك. لا يمكنك شراء هذا الشعور. علينا التاقلم الآن مع نصف النهائي ونحاول بلوغ المباراة النهائية".

وإلى مبابي، يعوّل سان جرمان هجومياً على عثمان ديمبيليه والشاب برادلي باركولا، علماً بان الأوّل لن يلقى على الأرجح ترحيباً لطيفاً من جماهير دورتموند، بعدما أضرب عن اللعب معه قبل سبع سنوات من أجل الانضمام إلى برشلونة.