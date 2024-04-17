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يتأهب نادي مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد ويستضيفه على ملعبه الاتحاد اليوم في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 3-3.

الصحفي والناقد الرياضي السعودي عيسى المسمار، قال لبي بي سي، إن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي تعبتر الأهم في هذا الدور نظراً لقوة وشعبية الفريقين.

ويعتبر ريال مدريد الأكثر تتويجاً باللقب القاري برصيد 14 بطولة، بينما مانشستر سيتي هو حامل اللقب في نسخته الأخيرة بعدما توّج به للمرة الأولى في مسيرته.

ويقترب مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية الثانية على التوالي في حال تجاوز ريال مدريد، وتجاوز نصف النهائي، خاصة بعد وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتصدره للدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

"لقاء صعب"

وتوقع المسمار أن يواجه ريال مدريد صعوبات على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، وقد يعاني أمام السيتي كون مدريد يواجه صعوبات مع الفرق التي تركز على الاستحواذ على الكرة.

ومع عودة لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين إلى تشكيلة السيتي، سيساهم ذلك، وفق المسمار، في انتعاش خط وسط الفريق ويعطيه أفضلية.

ويتابع مسمار قائلا : "السيتي أصبح يلعب بشخصية البطل ويعرف طريقه في البطولة، وهو مرشح للوصول إلى الدور النهائي".

وكان التعادل هو نتيجة المباراة التي جمعت ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب السانتياغو برنابيو الإسباني ، بالتعادل 3-3.

وسجل لريال مدريد، روبن دياز (هدف عكسي)، ورودريغو، وفيدي فالفيردي في الدقائق 12، 14، و79، بينما سجل لمانشستر سيتي، برناردو سيلفا، فيل فودين، وجفارديول في الدقائق 2 و66 و71.

مدريد "ضيع فرصة الحسم"

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وأشار المحلل الرياضي المسمار إلى أن مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي كانت منطقية مع أفضلية لريال مدريد وسط ضياع فرص سهلة من قبل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما فوت على مدريد حسم اللقاء.

وأكّد أن مدريد كان بإمكانه حسم لقاء الذهاب والفوز بفارق هدف أو هدفين بدلاً من التعادل على أرضه.

وتابع: "عودة السيتي بالنتيجة بعد تقدم مدريد في مباراة الذهاب، تدل على الثقة التي حصل عليها الفريق عندما توج بالبطولة في نسختها الماضية".

لاعبون مهددون بالغياب

سيكون أربعة لاعبين من الريال مهددين بالغياب حال التأهل من دور الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام مانشستر سيتي.

والرباعي هم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا وداني كارفاخال، وذلك سيكون بسبب تراكم البطاقات.

وسيغيب عن مواجهة اليوم الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني والذي كان قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيلتقي الفائز في هذه المواجهة بالفريق المنتصر من مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ.

التشكيلة المتوقعة

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ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين. خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، بيلينجهام. خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: ووكر، ستونز، روبن دياز، أكي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، دي بروين. خط الهجوم: فودين، جريليش، هالاند.

النصف نهائي والنهائي

وسوف تنطلق مبارايات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 يوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024، أما مرحلة الإياب فتبدأ الثلاثاء 7 مايو/آيار.

وتحدد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ليكون السبت الأول من يونيو/حزيران 2024، وسوف يقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

الأكثر تتويجاً باللقب

14 لقباً: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس الهولندي

3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي