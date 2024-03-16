اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14 لقبا)، بمانشستر سيتي الإنكليزي بطل النسخة الماضية في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أسفرت عنه القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

مواعيد المباريات

وتقام مباريات ربع النهائي في 9-10 و16-17 نيسان (أبريل)، ونصف النهائي في 30 نيسان (أبريل)-الأول من أيار (مايو)، و7-8 أيار (مايو).

ويقام النهائي على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وسبق لملعب ويمبلي، استضافة 7 نهائيات أوروبية من قبل.

وسحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع ريال مدريد أو مانشستر سيتي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ.

معركة كروية إنكليزية إسبانية

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ستكون المواجهة الأبرز في ربع النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1 قبل أن يحقق النادي الإنكليزي انتصاراً كاسحاً في الإياب على أرضه برباعية نظيفة، في طريقه لإحراز اللقب الأول في تاريخه على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين الفريقين، إذ وقعا معاً في دور المجموعات موسم 2012-2013 حين كان مانشستر سيتي في بداية صعوده، وفاز ريال 3-2 ذهاباً ثم تعادلا 1-1.

واصطدما بعدها في نصف نهائي موسم 2015-2016 حين فاز ريال 1-0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي موسم 2019-2020 وفاز مانشستر سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ثم في نصف نهائي موسم 2021-2022 حين حقق ريال مدريد "ريمونتادا" رائعة إياباً في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد لوقت إضافي بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.

ذكريات "ريمونتادا" 2017

Reuters

وسيعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي إلى ذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية في ثمن النهائي عام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في "بارك دي برانس".

واصطدما الفريقان ببعضهما البعض في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها باريس سان جرمان منتصراً من كتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.

وسيكون أرسنال، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهر له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.

الأكثر تتويجاً باللقب

14 لقبًا: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس الهولندي

3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنكليزي وإنتر الإيطالي