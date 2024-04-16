مدريد: يحلّ ريال مدريد الاسباني ضيفا على مانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب الاربعاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا في كرة القدم، ساعيا الى بلوغ الدور نصف النهائي، وسيكون البرازيلي رودريغو مفاتيحه لتحقيق مبتغاه.

يأمل مدرب الـ"ميرينغي" الايطالي كارلو انشيلوتي ان يتابع رودريغو نجاعته التهديفية بمواجهة سيتي بعد ان سجّل هدفين ساهما في الاطاحة بالفريق الإنكليزي خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي المسابقة عام 2022، قبل ان يهزَّ شباكه مجددا الاربعاء الماضي.

وفي حين يخطف مواطنه وزميله في الهجوم فينيسيوس جونيور والدولي الانكليزي جود بيلينغهام معظم الاضواء، يلذغ رودريغو خصومه في صمت.

يعوّل ريال كثيرًا على وصول رودريغو الى قمة مستواه في الفترة الاخيرة، بعد ان سجّل ثلاثة اهداف في آخر مباراتين.

في مباراة الذهاب، أشركه أنشيلوتي على الجهة اليسرى في الهجوم، وهو المركز الذي استخدم فيه بشكل أقل، مقارنة بدوره على الجهة الاخرى.

نجح المهاجم في التسجيل بعد مرور 14 دقيقة بمواجهة سيتي مانحا فريقه التقدم 2 1، بعد ان اوجد مساحات لنفسه قبل ان يسدّد كرة ارتدت من المدافع السويسري مانويل اكانجي مباشرة الى مرمى الحارس الالماني ستيفان اورتيغا.

واعرب رودريغو عن جاهزيته لشغل اي دور يطلبه منه المدرب، ما يجعله خيارا متعدد الاستخدام بالنسبة لأنشيلوتي.

وقال بعد المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد "لم يتوقعوا أن أكون على اليسار، لقد فعلنا ذلك بشكل مختلف اليوم وسارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف "علينا أن نفوز هناك، كل شيء مفتوح، ومن يرتكب أقل عدد من الأخطاء سيتأهل".

ارتكب ريال العديد من هذه الاخطاء خلال مواجهته قبل الاخيرة امام سيتي الموسم الماضي، عندما مني بخسارة مذلة 0 4 في اياب الدور نصف النهائي وخرج على يد فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا (فاز سيتي بمجموع المباراتين 5 1).

داوى لوس بلانكوس جراحه وعاد بشكل أقوى هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري الاسباني بفارق ثماني نقاط عن اقرب منافسيه، ويبدو هجومه أنشط واكثر خطورة بقيادة الثنائي البرازيلي ومعاونة بيلينغهام.

يتمتع رودريغو بتوازن رائع في التعامل مع الكرة ويراوغ برشاقة ودون عناء حول المدافعين، حيث تفرض حركته صعوبة تتبعه.

ويعوّل ريال بقوة على الهجمات المرتدة في اللقاء المرتقب على ملعب الاتحاد، ويعد رودريغو من اهم خياراته وركائزه في هذا المجال.

حافظ أنشيلوتي على ثقته في رودريغو خلال فترات معاناته التهديفية في بعض الأحيان هذا الموسم.

بعد فشله في هز الشباك في 11 مباراة بين آب (أغسطس) وتشرين الاول (أكتوبر)، عاد وسجّل ثمانية أهداف في المباريات الثماني التالية.

وقال أنشيلوتي في شباط (فبراير) الماضي "إذا قالوا لك +فكر في أي حيوان غير القطة+، فإنك لا تفكر إلا في القطة".

وتابع "بالنسبة لرودريغو، لن أتحدث معه عن الأهداف، لن أتحدث معه أبدًا عن الأهداف".

لحظات كبيرة

وعلى الرغم من تحقيقه فوزا كبيرا على ريال في لقاء الاياب في طريقه لاحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه، لا تزال ثنائية رودريغو في مرمى سيتي عام 2022 تطارد السيتيزن.

سجّل آنذاك في الدقيقتين 90 و91 فارضا التمديد، بعدما كان سيتي قاب قوسين او ادنى من التأهل الى نهائي باريس.

قاد الفرنسي كريم بنزيمة ريال للفوز بركلة جزاء ضد سيتي الذي ظهرت عليه الصدمة بوضوح، قبل ان يفوز النادي الملكي بلقبه الـ14 القياسي.

وفي سن الـ 23، فاز رودريغو بكل الالقاب الممكنة على مستوى الاندية.

إحدى المسابقات التي عانى فيها ريال مدريد خلال العقد الماضي هي كأس اسبانيا، لكن ثنائية رودريغو ساعدته في الفوز على أوساسونا 2 1 وأحرز لقبها في عام 2023.

كان هذا أول لقب لريال بالكأس المحلية منذ 2014 وكان هدف رودريغو هو الأسرع في نهائي المسابقة منذ 17 عامًا.

وفي مباراة الإياب من ربع نهائي دوري الأبطال ضد تشلسي الانكليزي الموسم الماضي، سجل رودريغو ثنائية أخرى مانحا ريال الفوز 2 0 على ملعب ستامفورد بريدج.

هذه اللحظات الحاسمة تجعل من رودريغو ركيزة محورية لريال مدريد في هذه المناسبة الكبيرة المرتقبة وتطرح بالتأكيد التساؤلات حول كيف سيكون شكل الفريق في حال ضمّ نادي العاصمة نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.