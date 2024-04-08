مدريد: قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إن فريقه افتقر للشجاعة والشخصية بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الذي اقصاه في طريقه لاحراز لقب المسابقة الأعرق قارياً للمرة الأولى في تاريخه.

وطالب أنشيلوتي (64 عاماً) لاعبيه باظهار المزيد من القوة الذهنية عندما يواجهون بطل انكلترا للموسم الثالث توالياً في المسابقة القارية الام، بعدما سحق رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في عقر دارهم النادي الملكي برباعية نظيفة إياباً، بعد التعادل 1 1 ذهاباً.

ويستقبل ريال الاكثر تتويجاً في دوري الأبطال (14 لقباً) على ملعبه "سانتياغو برنابيو" ضيفه سيتي في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، قبل الإياب المقرر الاربعاء في 17 الشهر الحالي.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة مستذكراً الخسارة برباعية "لعبنا من دون شجاعة ومن دون شخصية. الشجاعة والشخصية أساسيتان في هذا النوع من المباريات وافتقدناهما في مباراة الإياب".

وأكد مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق أن لاعبيه يجب أن يكونوا أقوياء ذهنيا أمام سيتي لكنه أقرّ أنه يشعر بالتوتر قبل المباراة.

وتابع "الشيء المهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا، والجانب الذهني مهم للغاية".

وأضاف "من حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، لقد استعدينا بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدّم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة".