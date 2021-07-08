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باريس: أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الخميس عن تعاقده مع أسطورة ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس بعقد لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عاماً.

وبتعاقده مع لاعب من طراز بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 الذي يحلّ في "بارك دي برانس" كلاعب حرّ بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، يعزز سان جرمان طموحه بتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تُوّج بها الإسباني في أربع مناسبات مع النادي الملكي.





نادي سان جرمان ينشر الفيديو الترحيبي بـ"راموس" عبر صفحته الخاصة على فيسبوك. وفيه يعبّر اللاعب الاسباني عن سعادته بالانضمام للنادي

سان جرمان

وكان الإعلان عن التعاقد مع راموس متوقعاً منذ فترة وحتى أن سان جرمان ارتكب خطأ ليل الأربعاء في موقعه الرسمي حين نشر تصريحا للإسباني عن ارتدائه القميص رقم 4 مع نادي العاصمة قبل الإعلان عن الرسمي عن التعاقد معه، لكنه تدارك الموقف وألغى ما نشره.

وبانضمامه الى النادي الباريسي، التحق راموس بزملائه السابقين له في ريال مدريد حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الارجنتيني انخل دي ماريا، إضافة إلى الوافد حديثا الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وقال راموس بحسب ما نقل عنه سان جرمان في بيانه "إنه تغيير كبير في حياتي. تحد جديد ويوم لن أنساه أبداً".

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الإصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد 19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

استبعادٌ مفاجِئ

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية التي انتهى مشوارها في البطولة القارية الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب.

دافع عن ألوان اسبانيا في أربعة مونديالات و3 نهائيات لكأس أوروبا. كما لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا وبالبطولة القارية عامي 2008 و2012.

عقود



وبعد تنازله عن لقب الدوري المحلي بقيادة المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لصالح ليل، يبدو سان جرمان عازماً على استعادة هيمنته المحلية ومحاولة الفوز بلقب دوري الأبطال الذي أفلت منه الموسم قبل الماضي بوصوله الى النهائي قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بتعاقده حتى الآن مع راموس، حكيمي القادم من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو، الهولندي جورجينيو فينالدوم المنتقل اليه بدون مقابل لانتهاء عقده مع ليفربول الإنكليزي.

وضم نادي العاصمة أيضاً لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا بشكل نهائي من بورتو مقابل 16 مليون يورو بعدما لعب في صفوفه معاراً في النصف الثاني من الموسم المنصرم، مع توجهه أيضاً للتعاقد مع الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي رفض تجديد ارتباطه بميلان تمهيداً لانتقاله الى "بارك دي برانس".

وكما فعل بتعاقده مع نجوم كبار آخرين في نهاية مسيرتهم الكروية، مثل الإنكليزي ديفيد بيكهام والبرايلي داني ألفيش والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون أو حتى السويدي زلاتان إبراهيموفيش الذي لا يعرف معنى للتقدم بالعمر، يشكل ضم راموس ضربة تسويقية أخرى لنادي العاصمة ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو ورئيسه القطري ناصر الخليفي.

لكن قيمة راموس ليست للتسويق التجاري وبيع القمصان وحسب، بل بانضمامه الى ثنائي الدفاع البرازيلي ماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي، سيمنح الإسباني نادي العاصمة بُعداً دفاعياً جديداً وحتى هجومياً نتيجة القدرة الهائلة للاعب إشبيلية السابق على تسجيل الأهداف.

ويبقى الهدف الأساسي حالياً لسان جرمان أن يقنع نجمه الدولي الشاب كيليان مبابي بالبقاء في ظل الحديث عن رفض الأخير لتجديد ارتباطه بالفريق ومساعدته بصحبة النجم الآخر البرازيلي نيمار على تحقيق حلم الفوز بدوري الأبطال بجانب لاعب متخصص تماماً بهذه المسابقة بعدما أحرزها أربع مرات بألوان ريال.