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نيويورك : واصل ميلووكي باكس انتفاضته وحقق فوزه الثالث على التوالي على منافسه فينيكس صنز عندما تغلبي عليه 123 119 السبت في فينيكس في المباراة الخامسة من الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليصبح بالتالي على بعد فوز واحد من التتويج باللقب الثاني في تاريخه والأول منذ 50 عاما.

ويدين ميلووكي باكس بفوزه إلى الثلاثي العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون وجرو هوليداي حيث فرض الأول نفسه أفضل مسجل في صفوفه برصيد 32 نقطة وكان على بعد متابعة واحدة من تحقيق "دابل دابل" (9) مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 29 نقطة مع سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، فيما حقق الثالث "دابل دابل" بتسجيله 27 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة آخرها سجل منها أنتيتوكونمبو سلة الفوز في الثواني الأخيرة.

وجاءت نهاية المباراة مثيرة حيث كان صنز يملك فرصة حسم النتيجة قبل 29 ثانية من نهاية المباراة عندما كان متخلفا بفارق نقطة واحدة 119 120، لكن هوليداي طف الكرة من ديفن بوكر وقاد هجمة مرتدة مرر على إثرها الكرة إلى العملاق أنتيتوكونمبو الذي دكها في سلة أصحاب الأرض.

وقال هوليداي "أعتقد أنني ببساطة كنت في المكان المناسب في اللحظة المناسبة".

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها أحد الفريقين في تحقيق فوز خارج القواعد منذ بداية الدور النهائي بينهما.

ويملك باكس فرصة حسم اللقب الثلاثاء على أرضه، فيما يتعين على صنز تحقيق الفوز لفرض مباراة سابعة حاسمة على أرضه الخميس.

وأثبت باكس مرة أخرى أنه يملك مقومات البطل بعدما قلب تخلفه بخسارتين إلى تقدم 3 2، على غرار ما فعله ضد بروكلين نتس وأتلانتا هوكس في الدورين السابقين.

وكانت الأفضلية لصالح صنز ونجمه كريس بول في الربع الأول حيث ضرب بقوة وحسمه في صالحه بفارق 16 نقطة (37 21)، لكن باكس سرعان ما استعاد توازنه في الثاني ورد بفارق 19 نقطة (43 24) لنهي الشوط الأول في صالحه 64 61.

وواصل الضيوف تفوقهم في الربع الثالث وكسبوه 36 29 موسعين الفارق إلى 10 نقاط (100 90).

وحاول صنز العودة في النتيجة في الربع الأخير وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مبتغاه لكن هوليداي وأنتيتوكونمبو أحبطا آماله في الثواني الأخيرة.