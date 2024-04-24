إيلاف من القاهرة: كعادته نجح الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج في أن يصبح الترند في واحدة من أكثر المواجهات الكروية إثارة والتهاباً في السنوات الأخيرة، والتي جمعت الهلال السعودي، والعين الإماراتي، خاصة أن الفراج "استفز" عشاق العين الإماراتي قبل المباراة، منوهاً إلى أن موقعة الرياض سوف تشهد حالة من الرعب الكروي للفريق العيناوي، وخسارته بنتيجة ثقيلة.

وعقب المباراة التي انتهت هلالية بهدفين لهدف، ولكنها أسفرت أيضاً عن تأهل العين للدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لسابق فوزه في مدينة العين 4-2 (النتيجة النهائية 5-4 للعين)، عقب المباراة تسابق جمهور العين الإماراتي في الرد على الإعلامي السعودي، وسط مشاعر من الفرحة الكبيرة، ومحاولة توصيل الرسالة بأن العين كسب التحدي.

وعلى الرغم من وجود بعض التجاوزات المعتادة التي لا تتجاوز المناوشات الكروية في الردود من جانب جماهير العين، إلا أن الفراج كعادته يخرج من هذه الأجواء بطريقة ذكية، حيث يعود للتهدئة من جديد، فقد غرد مهنئاً نادي العين بالتأهل.

فعلها مع جماهير الأهلي المصري

وسبق لوليد الفراج أن خاض مواجهة مشابههة مع الجمهور المصري، وتحديداً جماهير النادي الأهلي المصري قبل مباراة اتحاد جدة مع الأهلي في مونديال الأندية الذي أقيم في شتاء 2023 في السعودية، واستبق الفراج المباراة بالسخرية من الأهلي ومن الدوري المصري، الأمر الذي تسبب في شعور الملايين من عشاق النادي المصري بالغضب وسط حالة من الترقب، ولكن عقب المباراة وفوز الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة كبيرة، عاد الفراج ليغازل الجمهور المصري ويعتذر ويعترف بقوة الأهلي، ويسخر من فريق اتحاد جدة بطريقته الخاصة، مما جعل الفراج يحظى بشهرة كبيرة لم ينالها إعلامي رياضي عربي في مصر من قبل.

