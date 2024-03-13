الرياض : بلغ يوكوهاما مارينوس الياباني الذي لعب الشوط الثاني بأكمله تقريباً بعشرة لاعبين الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم لمنطقة الشرق، بعدما كرّر فوزه على ضيفه شاندونغ تايشان الصيني 1 - 0 الاربعاء.

واكتمل عقد نصف النهائي بعد تأهل العين الإماراتي والهلال السعودي اللذين يلتقيان في نصف النهائي لمنطقة الغرب وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي يصطدم مع فريق يوكوهاما الياباني.

"قمة الزعامة".. لماذا؟

بالعودة إلى "قمة الزعامة" بين العين والهلال، فإنها مواجهة واعدة بالإثارة، خاصة أن كل منهما يتخذ من "الزعيم" لقباً له، ومن ثم فهي حقاً "قمة الزعامة" وهي في نفس الوقت قمة خليجية، عربية، وقارية، مما يجعلها واحدة من أكثر المواجهات المرتقبة خلال الموسم الجاري على المستويات كافة.

وتحدد للمباراة الأولى أن تقام باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين 16 نيسان (أبريل) المقبل، على تقام مباراة العودة بالرياض في المملكة آرينا 23 نيسان (أبريل)، أما عن الصدام بين أولسان ويوكوهاما فقد تقرر له 17 و 23 من نفس الشهر.

كيف تأهل يوكوهاما؟

سجّل البرازيلي اندرسون لوبيس هدف المباراة الوحيد بين يوكوهاما وشاندونغ في الدقيقة 75، ليبلغ فريقه الذي يشرف على تدريبه مهاجم ليفربول السابق الأسترالي هاري كيويل الدور نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

وكان الفريق الياباني تقدّم ذهاباً أيضاً خارج ملعبه 2 - 1 في جينان.

وكان الفائز بتسميته القديمة نيسان يوكوهاما قد حلّ وصيفاً في نسخة 1990، قبل اعتماد النظام الحديث للمسابقة في 2003.

ويلتقي مارينوس في نصف النهائي مع أولسان بطل 2012 و2020، بعد تخطيه مواطنه تشونبوك هيونداي 1 - 0 إيابا بعد تعادلهما 1 - 1 ذهاباً.

وخلافا لمباراة الذهاب عندما جلس هداف البطولة برصيد 8 اهداف البرازيلي كريزان على مقاعد الاحتياطيين، شارك أساسياً في الإياب وشكّل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الياباني.

كاد يفتتح التسجيل منتصف الشوط الاول، لكن مواطنه يان ماتيوس شتت محاولته في اللحظة الاخيرة بكرة رأسية.

وفي مطلع الشوط الثاني، تعرض مارينوس لضربة بطرد لاعبه كاتسويا ناغاتو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية اثرة خطا على المدافع تونغ لي.

حاول شاندونغ استغلال النقص العددي لمعادلة النتيجة ذهابا وكاد يفعل، لكن لي يوان يي اطاح الكرة فوق العارضة من وضعية مناسبة، قبل ان يحسم لوبيس النتيجة نهائيا في صالح مارينوس بتسجيله هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه على الطاير مستغلا تمريرة من ريكو ياماني (75).