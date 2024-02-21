طوكيو : بلغ أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما جدّد فوزه على مضيفه فانفوريه كوفو من الدرجة اليابانية الثانية 2-1 الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وكان أولسان، حامل لقب 2012 و2020، قد فاز ذهاباً 3-0، فبلغ دور الثمانية حيث يلاقي مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز بطل 2006 و2016 الذي أقصى الثلاثاء الكوري الآخر بوهانغ ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات 3-1 بمجموع المبارتين.

افتتح كيم جي هيون التسجيل باكراً لأولسان (11) وعادل كازوتشي ميتسوهيرا في نهاية المباراة لفانفوريه المشارك للمرة الأولى في المسابقة بعد احرزاه لقب الكأس المحلية (88)، قبل أن يزرع جو مين كيو هدف الفوز لأولسان في الوقت القاتل (90+4) على ملعب طوكيو الوطني.