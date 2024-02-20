طوكيو : قال محامي الجناح الدولي الياباني جونيا إيتو إنه رفع دعوى قضائية ضد امرأتين اتهمتاه بالاعتداء عليهما جنسيا، ويطالبهما بتعويضات بقيمة 1.3 مليون دولار.

ويخضع جناح رينس الفرنسي البالغ 30 عاماً الى التحقيق من قبل الشرطة اليابانية بسبب الحادثة المزعومة في أوساكا العام الماضي، علماً أنه ينفي ارتكاب أي اعتداء.

وقال المحامي هيروتارو كاتو للصحافيين الإثنين إن "جونيا رفع دعوى مطالبا بـ200 مليون ين (1.3 مليون دولار) ضد الامرأتين مقابل الضرر".

وأضاف "من المهم جدا استعادة شرفه في أسرع وقت ممكن لأن فترة مسيرة اللاعب محدودة".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مدرب اللياقة البدنية لإيتو مُتّهم أيضاً.

ونشرت مجلة يابانية تقريراً عن الحادثة خلال مشاركة اللاعب في كأس آسيا التي استضافتها قطر في كانون الثاني/يناير الماضي.

وترك إيتو منتخب بلاده قبل مواجهة إيران في الدور ربع النهائي، حيث أوضح اتحاد اللعبة المحلي أنه أراد حماية اللاعبين من "الضجّة" و"توفير بيئة يُمكنهم أن يُركّزوا فيها على كرة القدم".

وخرج المنتخب الياباني من البطولة بعد الخسارة أمام نظيره الإيراني 1 2.

ولعب إيتو مع فريقه رينس في مباراتين بعد عودته حيث شارك في الخسارة أمام لوريان (0 2) والتعادل مع لنس (1 1).

وعبّر رينس عن "دعم لاعبه... بانتظار دلائل ملموسة تُسلّط الضوء على الحقائق المزعومة و(النادي) سيتابع باهتمامٍ كبير مجريات القضيّة".