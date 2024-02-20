أبوظبي : أحرز الأميركي براندون ماكنولتي الثلاثاء المرحلة الثانية الخاصة بالسرعة ضد الساعة في طواف الامارات للدراجات الهوائية وانتزع القميص الأحمر وصدارة الترتيب من البلجيكي تيم ميرلييه.

ونجح ماكنولتي في قطع مسافة السباق الذي أقيم في جزيرة الحديريات في ابوظبي والبالغة 12.1 كلم في 13 دقيقة و27 ثانية، أمام زميليه في فريق الإمارات الاسترالي جاي فاين والدنماركي مايكل بيرغ.

وقال بطل أميركا في سباق ضد الساعة عن فوزه: "هذا أمر ضخم بالنسبة لي، لقد استثمر الفريق كثيراً في سباق ضد الساعة خلال فترة الاعداد،ولقد أتى ذلك ثماره".

وانتزع ماكنولتي (25 عاما) صدارة الترتيب من ميرلييه بطل المرحلة الأولى بزمن 3 ساعات و23 دقيقة و22 ثانية، بفارق ثانيتين عن فاين، و4 ثوان عن بيرغ.

وسيكون على دراج فريق الامارات خوض التحدي الاصعب الاربعاء في المرحلة الثالثة في رأس الخيمة البالغة 176 كلم ويتخللها الصعود الى جبل جيس.

وتابع ماكنولتي "لدينا يوم صعب (الاربعاء) لكن نحن كفريق لدينا فرصة جيدة، وآدم يايتس (زميله البريطاني في فريق الامارات) هو احد افضل الدراجين في السباقات الجبلية".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثانية:

1 الاميركي براندون ماكنولتي (فريق الامارات) 13.27 دقيقة

2 الاسترالي جاي فاين (فريق الامارات) بفارق ثانيتين

3 الدنماركي مايكل بيرغ (فريق الامارات) بفارق 4 ثوان

4 النروجي توبياس فوس (اينيوس غريناديرز) بفارق 14 ثانية

5 النمسوي راينر كيبلينغر (البحرين فيكتوريوس) بفارق 16 ثانية

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1 الاميركي براندون ماكنولتي (فريق الامارات) 3:23:22 ساعات

2 الاسترالي جاي فاين (فريق الامارات) بفارق ثانيتين

3 الدنماركي مايكل بيرغ (فريق الامارات) بفارق 4 ثوان

4 النروجي توبياس فوس (اينيوس غريناديرز) بفارق 14 ثانية