مانشستر (المملكة المتحدة) : قاد المهاجم النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز على ضيفه برنتفورد 1- 0 الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي.

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، متقدما بفارق هدفين عن مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح (15)، ليتواصل الصراع بين "الوحش" النرويجي، والنجم المصري على لقب هداف البطولة، وهو ليس مجرد صراع فردي، بل إنه سوف يحدد بدرجة ما هوية بطل البريميرليج، حيث يشتد الصراع بين الليفر والسيتي، فضلاً عن آرسنال.

وأزاح سيتي منافسه أرسنال عن المركز الثاني بعدما عزز رصيده إلى 56 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما تراجع نادي المدفعجية للمركز الثالث مع 55 نقطة.

وجدد سيتي فوزه على برنتفورد في 12 يوماً بعدما سبق له أن اسقطه 3 -1 في المرحلة الثانية والعشرين، كما عوّض تعثره أمام تشلسي 1-1 في المرحلة الماضية، علماً أنه لم يذق طعم الخسارة مع بداية العام الحالي وحقق ستة انتصارات توالياً.

برنتفورد يستسلم لأهل القمة

من ناحيته، مُني برنتفورد بخسارته الثانية توالياً بعدما كان سقط أمام ليفربول 1- 4، علما انه لم يفز سوى مرتين في مبارياته الست الاخيرة في الدوري مقابل أربع هزائم ليقبع في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة.

أجرى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي ثلاثة تغييرات مقارنة مع مباراةالـ "بلوز" فترك الثلاثي الهولندي ناثان أكيه والبلجيكي كيفن دي بروين ومواطنه جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، وزج بكل من جون ستونز والنروجي أوسكار بوب والبرتغالي برناردو سيلفا.

وفرض حارس برنتفورد الهولندي مارك فليكن نفسه نجما للشوط الأول، فتصدى لعدة كرات خطيرة أبرزها لفيل فودن (6)، ليعود ويتدخل في غضون دقيقة أمام السويسري مانويل أكانجي والبرتغالي روبن دياش (35 و36 توالياً)، في حين تكفل بنجامان مي في ابعاد الكرة عن خط المرمى بعدما نجح بوب في تجاوز الحارس والتسديد (38).

وافتتح سيتي التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى الارجنتيني خوليان ألفاريس مررها إلى هالاند الذي استغل انزلاق المدافع النروجي كريستوفر أجير ليسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس أرضية زاحفة (71).

واعتقد هالاند أنه ضاعف النتيجة برأسية في الشباك، إلا أن القائد كايلي ووكر الممرر كان في وضعية تسلل (79).