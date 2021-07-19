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نيويورك: أحرز الجنوب إفريقي المخضرم كيفن أندرسون اللقب السابع في مسيرته الاحترافية عندما تُوِّجَ بطلاً لدورة نيوبورت الأميركية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الأميركي الواعد جنسون بروكسباي 7 6 (10 8) و6 4 الأحد في المباراة النهائية.

وهو اللقب الأول لأندرسون (35 عاما) في نيوبورت والأول منذ عام 2019 عندما ظفر بلقب دورة بوني الهندية، فيما خسر بروكسباي (20 عاما) المباراة النهائية الأولى في مسيرته.

وخاض أندرسون المصنف خامسا عالميا سابقا و113 حاليا، منافسات دورة نيوبورت ببطاقة دعوة عقب خروجه من الدور الثاني لدورة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب لاحقا.

ومن المتوقع أن يقفز أندرسون إلى المركز 74 في التصنيف الجديد.

وقال أندرسون: "شكراً لدورة نيوبورت التي منحتني بطاقة دعوة. لقد كانت مفيدة بالنسبة لي"، مضيفا "لقد حفزتني بالتأكيد على الاستمرار".

وخضع أندرسون لعملية جراحية في الركبة اليمنى في شباط/فبراير 2020، وكافح منذ ما يقرب من 18 شهرًا لاستعادة لياقته.

وتابع "لقد كان أسبوعا رائعا".