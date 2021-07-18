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ميلانو : انضم الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون، الى لائحة المنسحبين من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق الجمعة المقبل، وذلك بسبب إصابة عضلية بحسب ما أعلنت الأحد اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وتعرض المصنف ثامناً عالمياً لهذه الإصابة في بطولة ويمبلدون الأسبوع الماضي حين أصبح أول إيطالي يصل الى النهائي في ملاعب عموم إنكلترا قبل أن تنتهي مغامرته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل.

إصابة



وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية إن بيريتيني اضطر "الى الانسحاب من الألعاب الأولمبية بسبب الآثار اللاحقة لإصابة في العضلات".

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يقود فريقاً إيطالياً مكوناً من فابيو فونييني ولورنتسو سونيغو ولورنتسو موزيتي في منافسات الرجال، وسارا إيراني وجاسمين باوليني وكاميلا جورجي في منافسات السيدات.

وأفادت اللجنة الأولمبية المحلية أنه نظراً لأن الاتحاد الإيطالي لكرة المضرب لا يسمح بتبديل اللاعبين في قائمته الأولمبية، فإن وفد إيطاليا في طوكيو سيضم الآن 384 رياضياً (197 رياضياً و187 رياضية).

وانضم بيريتيني الى لائحة طويلة من الغائبين عن منافسات كرة المضرب عند الرجال، على رأسهم السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، إضافة الى لاعبين مثل النمسوي دومينيك تيم، الأسترالي نيك كيريوس ومواطنه أليكس دي مينور، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي.