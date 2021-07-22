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طوكيو: أقيل مخرج حفل الافتتاح لأولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب، على خلفية مشهد هزلي منذ أكثر من عقد من الزمن تطرق فيه إلى المحرقة اليهودية، وفق ما أعلن المنظمون.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحافي إنه "تبين أنه خلال عرض سابق، استخدم (كوباياشي) لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ"، مضيفة أن "اللجنة المنظّمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه".