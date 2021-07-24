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طوكيو : أطاح المصري محمد عامر بالأميركي داريل هومر المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 في مبارزة الحسام، وذلك بفوزه عليه 15 11 السبت ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو.

وعوّض عامر (23 عامًا) تأخره 9 3 الى فوز رائع ليضرب موعدًا في الدور الـ16 لاحقًا اليوم مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه بطل العالم عام 2019.

وخرجت التونسية سارة بسبس من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، ولحق بها الجزائري أكرم بو نابي الذي ودّع من مسابقة الحسام في دور الـ64.

وخسرت بسبس بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو أمام الايطالية إيزولا فيديريكا 14 12، علمًا أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.

ولدى الرجال، خسر الجزائري بو نابي أمام الياباني كايتو ستريتس 15 9 في دور الـ64 من مسابقة الحسام، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الايطالي إنريكو بيري 15 10.