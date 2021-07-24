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طوكيو: حصد العرب ميداليّة أولى في اليوم الأوّل من توزيع الميداليّات في أولمبياد طوكيو الصيفي، عن طريق التونسي محمد خليل الجندوبي الذي أحرز فضية وزن 58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وهذه أفضل نتيجة لتونس في الألعاب منذ إحراز حبيبة لغريبي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في لندن 2012، علمًا أنّها أحرزت ثلاث برونزيّات في النسخة الأخيرة. وهي ثاني ميدالية لتونس في التايكواندو بعد برونزية أسامة الوسلاتي في وزن 80كلغ في دورة ريو 2016، رافعة رصيدها العام إلى 14 ميدالية.

وبعد تخلّصه من بطل العالم الكوري الجنوبي جون هانغ في نصف النهائي، أخفق اللّاعب الشاب البالغ 19 عامًا في الثواني الأخيرة أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا.

وكان الجندوبي (19 عامًا) ضمن إحراز ميداليّة بعد تأهّله السبت إلى المباراة النهائيّة بإقصائه الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف 25-18، ثم الأثيوبي سولومون ديمسي بتفاوت النقاط 32-9، والنجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019 بنتيجة 16-12.

وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزيّة التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبيّة الألعاب الإفريقيّة 2019 في العاصمة المغربية الرباط لوزن 54 كلغ.

نهاية مشوار أصغر رياضية

وودّعت السوريّة هند ظاظا، أصغر رياضيّة مشاركة في أولمبياد طوكيو، من مسابقة كرة الطاولة بخسارتها أمام النمسوية جيا ليو 0 -4 السبت.

دامت مباراة ظاظا (12 عامًا) والمخضرمة جيا البالغة 39 عامًا 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة.

وتحوّلت الطفلة السوريّة المغمورة، المولودة في 1 كانون الثاني/يناير 2009، إلى أشهر رياضيّة في البلاد التي مزّقتها حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا خاطفة بذلك بطاقة التأهّل إلى الأولمبياد.

وقالت بعد خسارتها لموقع اللّجنة الأولمبية الدولية "بلوغ أولمبياد طوكيو كان إنجازًا بحد ذاته. لم يُطلب مني تحقيق الفوز وتعلّمت من الخسارة. آمل أن يكون لي دور في الأولمبياد المقبل".

تابعت "حقّقت شيئًا باعتقادي. فتاة بعمر الثانية عشرة تواجه لاعبة بعمر التاسعة والثلاثين وتحرز 9 أو 10 نقاط، فهذا إنجاز".

وأضافت اللّاعبة التي حملت العلم السوري في حفل افتتاح الجمعة "بالتأكيد، أردت تحقيق الفوز وخوض أكثر من مباراة، لكن آمل ذلك في الأولمبياد المقبل".

وعن استعداداتها في بلاد مزقتها الحرب وأسفرت عن وفاة 500 ألف شخص، قالت ظاظا "الظروف في سوريا كانت صعبة جدًّا، تمنّيت أرضيّة أفضل. لم نملك طاولات مماثلة ولا تحضيرات. من الجيد أن نلعب ونتخطى تلك العقبات. يجب أن نثبت أنّنا قادرون على تحقيق شيء في خضم الحرب".

بداية قوية ليد مصر

وحقّق منتخب مصر بداية طيّبة في مسابقة كرة اليد، بتغلّبه على البرتغال 37-31 في مجموعة شهدت خسارة المنتخب البحريني أمام السويد 32-31 في الرمق الأخير وفوزًا كبيرًا للدنمارك بطلة العالم وحاملة الذهبية الأولمبية على اليابان 47-30.

وبعدما بقيت الأمور متعادلة في الشوط الثاني، قلب المصريّون الطاولة عندما سجّل أحمد هشام هدف التقدم 21-20، ليفرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات الأمور في الربع الأخير.

وقال المصري علي زين المنتقل إلى برشلونة الإسباني، لقناة "بي إن سبورتس" القطرية إن "النتيجة لا تعبّر عن حقيقة المباراة. كان المستوى متقاربًا. في الشوط الثاني ركّزنا أكثر وقلّلنا من أخطائنا الدفاعيّة".

وأضاف "حاولنا العودة إلى الدفاع بسرعة. التوليفة الحاليّة عالية المستوى. لا فارق بين البدلاء والأساسيّين، والشبّان يملكون مستويات جيدة. سترتفع خبرتنا مع تقدّم المباريات".

وفي المباراة ثانية، خسر منتخب البحرين بطل آسيا أمام نظيره السويدي في الوقت القاتل 32-31.

أنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متقدماً 18-16، لكن السويديّين تمكّنوا من العودة في الشوط الثاني وفرضوا التعادل قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة.

وفي الدقيقة 60، عبرت تسديدة السويدي ألبين ليغيرغن الحارس البحريني محمّد علي وسكنت الشباك، لتعلن تقدم السكندنافيين.

واستبدل مدرب المنتخب البحريني حارس المرمى بعد هذا الهدف. واستحصل البحرينيون على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، لكن محمّد أحمد فشل في تسجيلها ليضيع على منتخب بلاده تعادلًا ثمينًا.

ويتأهّل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور النهائي.

مفاجأة سلبية لعثمان

وحقّقت المصرية فريدة عثمان زمنًا مخيّبًا في تصفيات 100 م فراشة، عندما حلّت في المركز العشرين (58.69 ثانية)، فيما تأهّلت 16 سباحة إلى الدور نصف النهائي.

وكانت عثمان (26 عامًا) التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، قد حصدت برونزيتين في مونديالي 2017 و2019 في سباق 50 م فراشة. وتشارك عثمان الجمعة المقبل في تصفيات 50 م حرة.

وخسر المنتخب التونسي أمام البرازيل حاملة اللّقب بثلاث مجموعات، في أولى مبارياته ضمن مسابقة الكرة الطائرة.

وحسم البرازيليون المباراة ضمن المجموعة الثانية بواقع 25-22 و25-20 و25-20.

وتخوض تونس مواجهتها المقبلة مع فرنسا، في مجموعة تضمّ أيضًا اللجنة الأولمبيّة الروسيّة التي فازت على الأرجنتين 3-1 (25-21، 23-25، 17-25، 21-25) والولايات المتّحدة.