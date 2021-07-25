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طوكيو : أصبح الياباني يوتو هوريغومي أول بطل أولمبي في رياضة السكايت بورد بعد أن خطف ذهبية مسابقة الشوارع الاحد في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وحقق هوريغومي (22 عامًا) مجموع 37.18 نقطة أمام البرازيلي كيلفن هوفلر الذي حصد الفضة (36.15) والأميركي جاغر إيتون الفائز بالبرونزية (35.35).

وأُدرجت رياضة السكايت بورد في البرنامج الأولمبي للمرة الأولى عبر مسابقتين (شوارع ومنتزه) للرجال والسيدات.

وقدّم هوريغومي بطل العالم 2021 في روما حركات فنية رائعة وحِيل على حلبة "أرياكي أوربان سبورتس سنتر" التي تم بناؤها خصيصاً للحدث أمام مدرجات فارغة، على بعد أمتار من الحي الذي ترعرع فيه.