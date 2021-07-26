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طوكيو: بلغ المصريّان علاء أبو القاسم ومحمد ماهر حمزة ربع نهائي مسابقة الشيش في رياضة المبارزة، الإثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفيّة المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وتفوّق أبو القاسم (30 عامًا)، حامل فضية لندن 2012، في دور الـ32 على الألماني بنجامين كليبرينك 15-11 ثم الروسي تحت علم محايد فلاديسلاف ميلنيكوف 15-12.

ويلعب أبو القاسم في نصف النهائي مع الياباني تاكاهيرو شيكيني.

من جهته، تغلّب محمد ماهر حمزة (20 عامًا) في دور الـ32 على الإنكليزي ماركوس مبستيد 15-13، ثم تخطّى الإيطالي أندريا كاسّارا 15-3.

ويلعب في نصف النهائي مع التشيكي ألكسندر تشوبينيتش.

وخرج من دور الـ64 الجزائري سليم هروي ومن دور الـ32 المصري محمد حسن.

ولدى السيدات، خرجت باكرًا من مسابقة الحسام الجزائرية كوثر محمد بلكبير والتونسيّة ناديا بن عزيزي من دور الـ64، ثم المصرية ندى حافظ والتونسيّة أميرة بن شعبان من دور الـ32.