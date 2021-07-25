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طوكيو: منح الفرنسي رومان كانون أوّل ذهبية لفرنسا في أولمبياد طوكيو الصيفي بفوزه في مسابقة السيف، فيما اختتمت الأميركية لي كيفر يومًا حافلًا لبلادها وأهدتها المعدن الأصفر الرابع.

وتفوّق كانون (24 عامًا) الذي اختير في اللّحظة الأخيرة للمشاركة في الألعاب في المباراة النهائية على المجري غيرغلي سيلكوزي 15-10 ليمنح الأخير ثاني ميداليّة لبلاده بعد أرون سيلغي في الحسام.

وهذه الميداليّة الذهبيّة الأولى لفرنسا في المبارزة منذ أثينا 2004.

وكانت البرونزيّة من نصيب الأوكراني إيغور ريزلين بعد مواجهة مثيرة مع الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-12.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى ثلاث ميداليّات، واحدة من كل لون.

واختتمت كيفر يومًا حافلًا لبلادها بإحرازها ذهبيّة سلاح الشيش على حساب إينا ديريغلازوفا من اللّجنة الأولمبية الروسية 15-13 لترفع غلّة الولايات المتحدة من هذا المعدن إلى اربعة، أُحرزت جميعها الأحد.

وكانت البرونزية من نصيب الروسيّة الأخرى المشاركة تحت علم محايد لاريسا كوروبينيكوفا بعد فوزها على الإيطالية أليتشي فولبي 15-14