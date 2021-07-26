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لوس انجليس: أكلمت الولايات المتحدة وكندا عقد المنتخبات المتأهّلة إلى الدور نصف النّهائي للكأس الذهبيّة لمنطقة الكونكاكاف في كرة القدم، بفوز الأولى على جامايكا 1-صفر، والثانية على كوستاريكا 2-صفر الأحد على ملعب "أيه تي أند تي" في دلاس بولاية تكساس.

في المباراة الأولى تدين الولايات المتحدة، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وصاحبة المركز الثاني في عدد الألقاب (6)، بتأهّلها إلى مهاجم شالكه الألماني ماثيو هوب الذي سجّل الهدف الوحيد بضربة رأسيّة إثر تمريرة عرضيّة لكريستيان رولدان في الدقيقة 83.

وهو الفوز الرابع تواليًا للولايات المتّحدة بعد صدارتها المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة أمام كندا، علمًا بأنّها تخوض المسابقة في غياب أبرز نجومها بعدما قرّرت المشاركة بالعديد من اللّاعبين الواعدين الذين لا يملكون خبرة المباريات والمسابقات الدوليّة وأغلبهم في الدوري الأميركي للمحترفين ويجنون 60 ألف دولار فقط سنويًّا.

وتلتقي الولايات المتحدة في دور الأربعة الخميس المقبل في مدينة أوستن مع قطر بطلة آسيا وضيفة المسابقة التي حجزت بطاقتها السبت بفوزها على السلفادور 3-2.

وفي الثانية، بكّرت كندا بالتسجيل عبر مهاجم كارديف سيتي الويلزي جونيور هويليت في الدقيقة 18 بتسديدة ساقطة فوق حارس مرمى كوستاريكا إستيبان ألفارادو.

كندا



وحاولت كوستاريكا، حاملة اللقب أعوام 1963 و1969 و1989 ووصيفة نسخة 2002، تدارك الموقف في الشوط الثاني لكن لاعب الوسط المدافع لنادي باكوش فيريرا البرتغالي ستيفن أوستاكيو عزّز تقدم كندا بتسديدة من داخل المنطقة (69).

وهي المرّة الأولى التي تبلغ فيها كندا نصف النهائي منذ عام 2007.

وضربت كندا الساعية إلى النهائي الثالث في تاريخها بعد عامي 1985 و2000 عندما تُوّجت باللقب، موعدًا ناريًّا في نصف النهائي الخميس أيضًا في هيوستن ضد المكسيك حاملة اللّقب والأكثر تتويجًا في البطولة (11 لقبا) والتي تأهّلت السبت بفوزها الكبير على هندوراس بثلاثيّة نظيفة.