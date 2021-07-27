قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: أفاد لاعب الجودو المنغولي سعيد ملائي بعد فوزه بفضية الجودو لصالح بلده بالتبني منغوليا في وزن دون 81 كلغ الثلاثاء في أولمبياد طوكيو، إنه "بدأ حياة جديدة" عندما ترك بلده الأصلي إيران عام 2019.

وغادر ابن الـ29 عاماً إيران قبل عامين بعدما طُلِبَ منه الخسارة عمداً في بطولة العالم 2019 لتجنب مواجهة الإسرائيلي ساغي موكي في المباراة النهائية.

وأوقف الاتحاد الدولي للجودو إيران عن المشاركات الخارجية بسبب ذلك، لكن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ألغت هذه العقوبة في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب الاتحاد الدولي للجودو، واجه ملائي ضغوطاً من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات بطولة 2019، تفادياً لمواجهة موكي. وخسر ملائي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية على حساب كاس في النهائي.

وبعد مغادرة إيران، شارك ملائي في البداية مع فريق اللاجئين قبل أن يحصل على الجنسية المنغولية.

وفي شباط/فبراير 2021 ، سافر ملائي، الفائز ببطولة العالم عام 2018 حين كان يدافع عن ألوان إيران، الى إسرائيل لخوض مباراة ضد موكي الذي وصفه بـ "شقيقي".

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية زيارة ملائي للدولة العبرية بأنه حدث "تاريخي".

وجاء الرد الإيراني على لسان رئيس اتحاد الجودو آراش ميراسماعيلي الذي قال في بيان "بصفتي خادما لمجتمع الجودو في البلاد، أعتذر لعائلات الشهداء والشعب الإيراني الشريف وأقول إننا نخجل من ذهاب رياضي أحمق وبطل فارغ لا يفكر سوى بمصالحه الشخصية إلى تل أبيب ويفتخر بذلك".

تابع "هذا ليس شرفاً بل وصمة عار على جبينك ستبقى معك إلى الأبد، لأنك أدرت ظهرك لمثل النظام العليا ووطنك وتفتخر بذلك".

ووصف موقع "واي نت"، أبرز شبكة إخبارية بالعبرية، ملائي (29 عاما) المولود في البلد الذي يعتبر العدو اللدود للدولة العبرية، للعبه على أراضي إسرائيل، بأنه "شجاع" و"بطل".

وبعد هزيمته الثلاثاء بفارق ضئيل في نهائي وزن دون 81 كلغ على يد الياباني تاكانوري ناغاسي، قال ملائي "تركت كل شيء ورائي وبدأت حياة جديدة. لقد نسيت كل شيء كان هناك من قبل. الميدالية الأولمبية ليست بالشيء الهام، أنا مع فريق رائع من الرياضيين. المنغوليون لطفاء وودودون للغاية وأنا سعيد جداً بفوزي بهذه الميدالية لمنغوليا والشعب المنغولي".

ولا تعترف إيران بإسرائيل وعادة ما يمتنع رياضيوها عن مواجهة خصوم إسرائيليين، ويبقى ما قام به الرئيس الحالي للاتحاد الإيراني للجودو ميراسماعيلي، بطل العالم مرتين، أبرز ما حصل في المواجهات الرياضية الإيرانية-الإسرائيلية بعد ظهوره بوزن زائد حلال مباراته ضد إسرائيلي في أولمبياد 2004 في أثينا، ما أدى الى استبعاده.