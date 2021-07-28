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طوكيو : يأمل الملاكم الجزائري يونس نموشي في متابعة مشواره ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي، عندما يخوض الخميس دور الـ16 في وزن 69 75 كلغ.

بعد تغلبه على الأوغندي كافوما دافيد سيموجو 5 صفر في دور الـ32، يلاقي نموشي الفيليبيني أومير مارسيال.

تحدّث عن تفوّقه على الأوغندي للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية "فزت في الجولة الأولى أمام منافس أعرفه جيدًا، حيث سبق لي وأن تفوقت عليه في التصفيات في الدور نصف النهائي بالسنغال، حيث كان يبحث عن الانتقام ودخل بكل قوة، لكن الحمد لله تمكنت من تسيير المباراة بفضل نصائح مدربي".

تابع "فزت عليه بطريقة أحسن من نزال السنغال، وإن شاء الله سنرفع الراية الوطنية".

وعن بداياته في الملاكمة، قال نموشي (28 عاما)، خامس بطولة إفريقيا 2017 "كانت بالصدفة. مارست بعض الرياضات وأصبحت الملاكمة رياضة جديدة في النادي الذي كنت منضمًا اليه، ففكرت بتجربة الأمر. بعد التجربة، اكتشفت اني ولدت من أجل هذه الرياضة".

وفي وزن +91 كلغ، يلعب المصري يسري رزق مع الكازاخستاني كمسيبك كونكاباييف في دور الـ16 والجزائري شعيب بولودينات مع الأميركي ريتشارد توريز جونيور.

في تصفيات 100 م فراشة ضمن السباحة، يشارك البحريني عبدالله عيسى، الكويتي عباس قلي، السعودي يوسف بو ريش والمصري يوسف رمضان.

وفي الرماية، تخوض المصرية ماغي عشماوي واللبنانية راي باسيل اليوم الثاني، بعد أن فقدتا منطقيًا آمالهما بالتأهل إلى النهائي، إذ أصابت كل منهما 67 طبقًا من أصل 75، مقابل 75 للمتصدرة السلوفاكية سوسانا شتيفتشيكوفا.

واحتلت عشماوي المركز 21 وباسيل المركز 23 من أصل 26 منافسة، علمًا بأن أول ست راميات يتأهلن إلى الدور النهائي حيث يتم تحديد أصحاب الميداليات.

ولدى الرجال، يخوض الكويتيان عبد الرحمن الفيحان وطلال الرشيدي، المصريان عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر والقطري محمد الرميحي اليوم الثاني، علمًا أن الفيحان تصدر اليوم الاول بإصابته 74 طبقًا من 75 أسوة بأربعة غيره. فيما أصاب محيلبة 73، الرميحي والرشيدي (72) وزاهر (71).

وفي الرماية أيضًا، تخوض التونسية أُلفة الشارني تصفيات مسدس 25 م.

وفي الجودو، يخوض الإماراتي من أصل مولدافي إيفان ريمارنكو دور الـ32 في وزن 100 كلغ.

ويخوض التونسي محمد حامد مواجهة صعبة في دور الـ32 ضد الكوري الجنوبي جينهييك أوه.

وفي الشراع، تخوض تونس سباق ناكر ومصر سباق ليزر عبر علي بدوي ليز وليزر راديال عبر خلود منسي ليزر راديال والجزائر سباق أر أس: أكس عبر نجاة بريي وحمزة بوراس.

وفي التجذيف، تخوض الجزائر الزوجي بمجذافين وتونس زوجي بمجذافين وزن خفيف.

كما يشارك العراقي محمد الخفاجي، السعودي حسين علي رضا والمصري عبد الخالق البنا في منافسات تحديد مراكز الفردي.