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طوكيو : ستغيب نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز عن المسابقة الكاملة للفردي الخميس في أولمبياد طوكيو، بحسب ما أعلن اتحاد بلادها، بعد يوم من انسحابها الصادم من مسابقة الفرق لأسباب نفسية، وبالتالي لن تتمكن من الدفاع عن لقبها.

قال الاتحاد في بيان "بعد مزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من المسابقة الكاملة للفردي. نؤيّد بشدة قرار سيمون ونشيد بشجاعتها في إعطاء الأولوية لرفاهيتها. شجاعتها، تظهر مرّة أخرى، سبب كونها نموذجًا يُحتذى به بالنسبة لكثيرين".

وأضاف الاتحاد أن بايلز "سيتم تقييمها يوميًا لتحديد مشاركتها من عدمها" وستحل بدلا منها جايد كاري صاحبة المركز التاسع في التصفيات.

كانت الأنظار موجهة الى بايلز كإحدى أبرز نجوم الألعاب، حيث كانت ابنة الـ24 عاماً تبحث عن رفع عدد ميدالياتها الذهبية إلى تسع، لكنها أقرّت منذ يومين بالضغوط "أشعر حقاً بأن حمل العالم كله ملقى على كتفي أحياناً".

وقدّمت بايلز، حاصدة أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016 حركة افتتاحية باهتة على حصان القفز، ثم غادرت أرضية مسابقة الفرق لفترة وجيزة، قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها.

قالت الثلاثاء إنها تحاول "طرد الشياطين" عندما تبدأ المنافسات، "يجب أن أفعل ما هو مناسب لي وأن أركز على صحتي الذهنية وألا أعرض صحتي وحياتي للخطر". أضافت "إنه لأمر مزعج أن يحدث هنا في الألعاب الأولمبية. ومع العام الذي مضى، أنا حقاً لست مندهشة من الطريقة التي جرت بها الأمور".