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طوكيو: أحرز الياباني الشاب دايكي هاشيموتو ذهبيّة المسابقة الكاملة المرموقة في الجمباز ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد أن ختم بأداء رائع على العارضة الثابتة.

حصد هاشيموتو (19 عامًا) 88.465 نقطة بعد مروره على الأجهزة الخمسة والحركات الأرضية أمام الصيني روتانغ جياو الذي نال الفضيّة (88.065) والروسي المشارك تحت علم محايد نيكيتا ناغورني الذي خطف البرونزيّة (88.031).

وخلف هاشيموتو مواطنه كوهي أوتشيمورا بطل ريو 2016 ولندن 2012 الذي فضّل عدم المشاركة في المسابقة الكاملة هذا العام بعد مشاكل عدّة في كتفه.

قال هاشيموتو بعد الفوز "الميداليّة الذهبيّة تعني لي الكثير. هي نتيجة كلّ الجهود والتعب خلال الأعوام الخمسة الماضية".

وتابع "أوّلًا أريد أن أهديها إلى أهلي. أريد أن أضعها حول عنقَيهما وأشكرهما على الدعم".

وكانت اليابان حلّت ثانية في المسابقة الكاملة للفرق خلف روسيا الإثنين، لذا كان هاشيموتو عازمًا على تحسين لون الميداليّة.

وقبل أن يدخل إلى الجولة الأخيرة على العارضة الثابتة، كان يحتلّ المركز الثالث، إلا أنّه قدّم أداءً هائلًا سمح له بنيل الذهب.