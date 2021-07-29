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أعاد الملاكم المغربي يونس باعلا إلى الأذهان عضة الملاكم الأسطوري مايك تايسون أذن منافسه إيفاندر هوليفيلد أثناء نزالهما قبل 24 عاما، وقام المغربي هو الآخر بمحاولة عض منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، في مباراتهما بأولمبياد طوكيو الحالية.

وواجه باعلا، 22 عاما، مباراة صعبة أما منافسه النيوزيلندي في دور الستة عشر من منافسات الوزن الثقيل، وفوجئ الجميع باللاعب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة يتجه بقوة نحو نيكيا فاتحا فمه وكأنه يحاول أن يعض أذنه.

ولم يلاحظ حكم المباراة ما يجري واستمرت المباراة بينهما، ليتمكن نيكيا من حسمها في النهاية.

وعلق البطل النيوزيلندي، الذي حمل علم بلاده في افتتاح الأولمبياد على ما حدث وقال: "لم يتمكن (المنافس) من النيل مني وعضي"."لحسن الحظ كان يرتدي واقي الأسنان في فمه وكنت أتعرق قليلا".

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وأضاف نيكيا:"لا أتذكر ما قلته له لكني رددت عليه بما يستحق".

وأوضح أنه تعرض لهذا الموقف من قبل، وقال "تعرضت للعض على صدري من قبل في دورة ألعاب جولد كوست للكومنولث. ولكن هما كان الأمر غريبا، هذه هي الألعاب الأولمبية".

وكان الملاكم الأسطوري مايك تايسون صاحب أشهر عضة في تاريخ الملاكمة، عندما تمكن من قضم أذن منافسه هوليفيلد مرتين خلال نزالهما على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في لاس فيغاس في عام 1997 وتم استبعاده وفقد رخصة الملاكمة لمدة 15 شهرًا.