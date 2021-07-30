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طوكيو: بخّرت الارجنتين آمال تونس في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الكرة الطائرة في دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو عندما ألحقت بها الخسارة الرابعة تواليا بتغلبها عليها 3-2 الخميس في الجولة الرابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت تونس في طريقها إلى تحقيق فوزها الأول في المسابقة عندما تقدمت بشوطين نظيفين بنتيجة واحدة 25-23، لكن الأرجنتين قلبت الطاولة وحسمت الأشواط الثلاثة التالية في صالحها 25-19 و25-18 و25-8 على التوالي.

وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل حاملة اللقب صفر-3 ثم الثانية أمام فرنسا بالنتيجة ذاتها، فالثالثة على يد المنتخب الأميركي 1-3، قبل أن تسقط أمام الأرجنتين التي حققت فوزها الثاني في المسابقة فرفعت رصيدها الى خمس نقاط في المركز الخامس.

وحسمت روسيا، المشاركة باسم اللجنة الأولمبية الروسية بسبب تبعات فضيحة التنشط الممنهج، والبرازيل البطاقتين الأوليين عن هذه المجموعة رغم سقوط الأولى لأول مرة بعد ثلاثة انتصارات على يد فرنسا 1-3 (الأشواط 21-25 و25-20 و17-25 و20-25)، فيما فازت الثانية على الولايات المتحدة الرابعة 3-1 (الأشواط 30-32 و25-23 و25-21 و25-20).

ويتأهل الى ربع النهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من المجموعتين، وتتصدر روسيا، رابعة اولمبياد ريو، برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام البرازيل واثنتين أمام فرنسا الثالثة، فيما تحتل الولايات المتحدة المركز الرابع بست نقاط.

وتقام الجولة الخامسة الأخيرة الأحد حيث تلتقي فرنسا مع البرازيل، الولايات المتحدة مع الأرجنتين، وتونس مع روسيا.

وفي المجموعة الأولى، واصلت بولندا صحوتها بعد خسارتها امام ايران في الجولة الاولى، وحققت فوزها الثالث تواليا عندما تغلبت على اليابان 3-صفر (الأشواط 25-22 و25-21 و26-24).

وعززت بولندا صدارتها برصيد 10 نقاط وضمنت تأهلها الى ربع النهائي بصحبة إيطاليا (8 نقاط) وكندا (7) اللتين تغلبتا على إيران 3-1 (الأشواط 30-28 و25-21 و21-25 و25-21) وفنزويلا 3-صفر (الأشواط 25-13 و25-22 و25-12) توالياً.

وانحصر التنافس على البطاقة الرابعة الأخيرة بين اليابان وإيران بعدما حُسِمَ خروج فنزويلا.

وستلتقي اليابان مع إيران في الجولة الأخيرة المقررة الأحد، علماً أن صاحب الضيافة يتقدم على منافسه بفارق نقطة حالياً (6 مقابل 5).