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الدوحة: قررت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم تأجيل مباراة الدحيل مع الوكرة المقررة الجمعة ضمن المرحلة الخامسة من البطولة المحلية إلى قت لاحق، جراء إصابات بفيروس كورونا في صفوف الأول، بحسب ما أكد مصدر في النادي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وعزا بيان صادر عن المؤسسة التأجيل إلى "الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها وأدت إلى إيقاف لاعبي الدحيل عن المشاركة في التدريبات والمباريات، وتم إخطار لجنة المسابقات لاتخاذ ما تراه مناسباً".

وعلمت فرانس برس أن التأجيل جاء بسبب إصابات بفيروس كورونا طالت أعضاء في الجهاز الفني وعدد من اللاعبين والموظفين بالدحيل، الأمر الذي تم على إثره إغلاق النادي لمدة خمسة أيام ووقف التدريبات بشكل كامل على أن يجري اللاعبون التمارين بشكل فردي عن بعد في منازلهم.

وأكد مصدر في النادي إصابة البرتغالي لويس كاسترو مدرب الدحيل بكوفيد-19، إلى جانب كل من اللاعبين البلجيكي إدميلسون جونيور وعلي عفيف.

ويذكر أن الدحيل سجل انطلاقة مثالية للنسخة الحالية من الدوري القطري محققاً العلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية (12 نقطة) ليشارك السد في صدارة الترتيب، متخلفاً عن حامل اللقب بفارق الأهداف.