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لوزان (سويسرا) : أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء أن أولمبياد بكين الشتوي المقرر في الفترة بين الرابع و20 شباط/فبراير 2022، سيقام من دون الجماهير الأجنبية، وبالتالي سيكون محصوراً بتواجد الجمهور الصيني بسبب جائحة "كوفيد 19".

من جهة أخرى، أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن المشاركين الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي، وسيدخلون فقاعة صارمة، فيما سيتعين على الآخرين الالتزام بمدة 21 يومًا من العزل، باستثناء "إثبات الإعفاء الطبي".

وتعتبر هذه القرارات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية لكن اتخذها المنظمون الصينيون، بمثابة مقدمة لحزمة الإجراءات التي سيتم الكشف عنها في تشرين الأول/أكتوبر لتفادي تحول الألعاب الشتوية إلى بؤرة للعدوى، وهو تهديد سمَّم العالم بالفعل خلال الاستعدادات لأولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وفي الوقت الذي يتطور فيه الوضع الوبائي الذي يتميز بانتشار متغيرات كوفيد 19 والتغطية المتزايدة للقاحات، تختلف الخيارات المختارة عن تلك التي تم اتخاذها في طوكيو: الأبواب الموصدة مستبعدة حاليًا، وسيتم التعامل مع الرياضيين على ضوء حالة التطعيم الخاصة بهم.