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نيويورك: إتّهم نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لكرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين الكاميروني جويل أمبيد زميله بن سيمونز بإهانة زملائه حيث يسعى اللاعب الأسترالي للرحيل بصفقة تبادل عن النادي.

وفي تعليق له إلى المراسلين، ردّ أمبيد على الكلام الصادر عن الدائرة المقرّبة بسيمونز بأنّ أحد أهم أسباب رغبته في الرحيل هو شعوره بأنّ الفريق مبني من أجل تلبية طموحات أمبيد على أرض الملعب.

وقال أمبيد ردًّا على هذه المزاعم "الوضع مخيّب للآمال، وهو نوع من عدم الإحترام لجميع اللاعبين الموجودين هنا وهم يقاتلون".

وتابع "كان من المدهش أن أرى ذلك. تخلّصنا من جيمي باتلر فقط للتأكّد من أنه (سيمونز) بحاجة إلى الكرة في يديه، وهذا هو القرار الذي اتّخذوه. كما قلت، هذه الأقاويل مفاجئة."

وكان سيمونز أبلغ إدارة سيكسرز برغبته في مغادرة النادي ورفض المشاركة في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

تكهّنات حول مستقبل النجم

وتدور التكهّنات حول مستقبل النجم سيمونز في فيلادلفيا منذ أن خسر الفريق المباراة السابعة أمام أتلانتا هوكس في الأدوار الإقصائية للموسم الماضي، حيث لم يرتقِ الأداء الهجومي لسيمونز في الربع الأخير إلى مستوى الطموحات.

وطرح أداء سيمونز علامات استفهام لدى مدرّب الفريق دوك ريفرس حول قدرة صانع الألعاب الأسترالي على شغل مركزه في الأدوار الحاسمة كما يجب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان أمبيد ردّ أيضًا على التقارير التي تحدّثت عن خلاف نشب بينه وبين سيمونز، وأكّد بأنّه يأمل ببقاء الأخير في النادي.

وقال أمبيد "أحبّ اللعب إلى جانب بن. فالأرقام لا تكذب. إنه لاعب مذهل وجميعنا لم يقدّم المطلوب منه في النهاية. آمل أن يعود الجميع لأنّنا جيّدون كفاية لتحقيق الفوز".