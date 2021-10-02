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باريس: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيجمع اعتباراً من الجمعة، كل المسائل الخلافية بين اللاعبين أو الأندية أو الاتحادات تحت مظلة "محكمة كرة قدم"، في انتظار إضافة الإجراءات المتعلقة بالوكلاء.

وستكون هذه المحكمة المرجع الوحيد للنزاعات المتعلقة بعقود اللاعبين والمدربين أو تعويضات التدريبات أو الانتقالات أو أهلية الاستدعاءات.

كما ستُعهد إلى المحكمة النزاعات التي تشمل الوكلاء عندما يتبنى فيفا لوائحه المستقبلية التي تنص بشكل خاص على حد أقصى للعمولات.