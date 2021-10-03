قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ميونخ (ألمانيا) : ألحق آينتراخت فرانكفورت الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ حامل اللقب هذا الموسم، وذلك في عقر داره بنتيجة 2 1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سجّل للبايرن ليون غوريتسكا هدف التقدم (29) قبل ان يفرض التعادل لفرانكفورت النمساوي مارتن هينترايغر (32) ليعود ويقتنص هدف الفوز الصربي فيليب كوستيتش (83).

ورغم خسارته، بقي بايرن متصدرا للترتيب العام برصيد 16 نقطة ولكن بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الثاني، فيما يملك باير ليفركوزن فرصة التساوي مع الفريق البافاري عندما يواجه أرمينيا بيليفيلد في وقت لاحق من اليوم. في المقابل، تقدم فرانكفورت الى المركز 13 بعدما حقّق فوزه الاول هذا الموسم واصبح في رصيده 8 نقاط.

ودخل بايرن الى اللقاء وهو يعيش موسما مميزا بكل ما للكلمة من معنى، إذ لم يخسر في جميع المسابقات بعد قبل هذه المباراة، في بداية قوية لمدرب الفريق الجديد يوليان ناغلسمان الذي انتقل للاشراف على الفريق البافاري قادما من خصمه لايبزيغ عقب نهاية الموسم الماضي. فبعد افتتاحه الموسم بتعادل امام بوروسيا مونشنغلادباخ، فاز بايرن بمبارياته التسع الاخيرة على التوالي وتلقى مرماه ستة اهداف بحسب، بينما كان فرانكفورت من دون اي فوز في البوندسليغا هذا الموسم، لكنه دخل الى اللقاء منتشيًا بفوزه على أنتويرب البلجيكي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس والتي انهت سلسلة من ستة تعادلات في جميع المسابقات.

وتلقى بايرن خسارته الاولى على ارضه منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، كما فاز فرانكفورت على بايرن للمرة الاولى منذ 21 عامًا.

وكان متوقعاً أن تكون المباراة تنافسية إلى حد بعيد، على اعتبار أنّ فرانكفورت كان قد هزم العملاق البافاري في المباراة الاخيرة التي جمعتهما في الدوري المحلي الموسم الماضي بنتيجة 2 1.

ضغط بافاري غير مثمر

تفوّق بايرن في بداية اللقاء من خلال ارتداده الهجومي السريع، فتمكن اصحاب الارض من انتزع التقدم عن طريق اللاعب الدولي غوريتسكا (29)، بعدما خطف الكرة من نصف الملعب اثر خطأ في تمرير من هينترايغر، لتصل الكرة الى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مهد الكرة لزميله الذي لم يتردد في تسديد كرة رائعة على يسار حارس فرانكفورت كيفن تراب الذي استُبعد عن تشكيلة المانشافت بعد عودة حارس برشلونة مارك أندريه تر شتيغن قبيل النافذة الدولية المقبلة.

غير ان افضلية البافاريين لم تستمر طويلا وتمكن الضيوف من ادراك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط عبر هينترايغر (32) الذي عوّض خطأه الذي ادى الى هدف البايرن، وسجّل من كرة رأسية قوية إثر تمريرة عرضية من كوستيتش.

وحصل فرانكفورت على فرصة ذهبية لخطف التقدم (42) عندما انفرد الفرنسي ألمامي توريه بالحارس مانويل نوير الا ان الاخير تمكن من التصدي لمحاولته وابعاد الخطر.

وكاد بايرن ان يستعيد التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الاصلي للشوط الاول، الا ان تسديدة سيرغي غنابري ارتدت من القائم (44).

وتابع بطل المانيا سيطرته الكاملة على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني من خلال استحواذه الكبير على الكرة، حيث بلغت نسبه استحواذه الى 71 في المئة، بالإضافة الى حصوله على عدد وافر من التسديدات على المرمى، الا ان التكتل الدفاعي الذي لجأ اليه فرانكفورت كان في المرصاد لمحاولات رجال المدرب ناغلسمان من اجل حسم النتيجة.