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ملبورن : أُدرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً، الأربعاء على لائحة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات غراند سلام للعام المقبل، فيما خلت من اسم الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وحامت الشكوك حول مشاركة الصربي، الفائز بـ20 لقباً كبيراً، للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا التي تنطلق في كانون الثاني/يناير 2022، عقب رفضه الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه.

وتفرض السلطات المحلية الاسترالية على جميع المسافرين إلى البلاد أن يكونوا قد تلقوا اللقاح للسماح لهم بدخول أراضيها.

وسبق إدراج اسم بطل استراليا تسع مرات، إعلان الثلاثاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "ايه تي بي" في أستراليا مطلع العام المقبل.

وتتضمن تشكيلة المنتخب الصربي خمسة لاعبين سيدافعون عن ألوانه في كأس "ايه تي بي" المقررة في سيدني بين الأوّل والتاسع من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

تقرير طبي

وجاء إدراج اسم ديوكوفيتش في كأس "ايه تي بي" تزامناً مع معلومات ذكرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية استناداً الى رسالة اطلعت عليها، بأن منظمي البطولة الأسترالية سيسمحون بمشاركة اللاعبين واللاعبات غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، لكن شرط تقديم تقرير طبي يعفيهم من اللقاح، أو أنهم أصيبوا بالفيروس بعد الحادي والثلاثين من تموز/يوليو 2021.

وستكون هذه العملية تحت الإشراف التام للمجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية حول التحصين (أتاجي) بحسب المعلومات التي حصلت عليها "ليكيب".

وأدرج أيضاً اسم الإسباني رافايل نادال ضمن لائحة المشاركين، علماً أن "الماتادور" يتقاسم مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر الغائب عن البطولة كونه ما زال يتعافى من عمليتين جراحيتين، الرقم القياسي لعدد الالقاب بالغراند سلام (20 لكل منهم).

وشدد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة قبل إجراء القرعة الرئيسية على ضرورة تطعيم جميع اللاعبين، وسط تقارير عن أنهم قد يسعون للحصول على إعفاء طبي لديوكوفيتش بدعم من الاتحاد المحلي لكرة المضرب، قبل أن يتم نفي هذه التقارير.

وأفاد الاتحاد الاسترالي للعبة في بيان "يجب تطعيم جميع اللاعبين والرعاة والموظفين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".

وأضاف "أي اقتراح بأن الاتحاد الاسترالي يبحث عن +ثغرات+ في هذه العملية هو ببساطة غير صحيح".

وكان مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي واضحاً الشهر الماضي بأنه يتعين على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة أن يكونوا ملقحين ولن يكون هناك أي تنازلات في هذا الصدد.

وأكّد المنظمون أن اللاعبين الملقحين لن يخضعوا لأي حجر صحي أو التواجد في فقاعة في النسخة المقبلة، خلافاً لما حصل في نسخة العام الحالي عندما خضع اللاعبون لحجر صحي لمدّة أسبوعين في فنادق مخصصة لهم. بيد أن الأمور قد تتعقد مع ظهور متحوّر أوميكرون في الأيام الأخيرة.

وعند السيدات، وفي وقت كان من المفترض أن تشارك سيرينا في البطولة التي تحمل لقبها 7 مرات آخرها في عام 2017، لم يتم إدراج اسمها على لائحة المشاركات.

غياب سيرينا ويليامز

وأكدت سيرينا، الفائزة بـ23 لقباً في بطولات غراند سلام وتتخلف بفارق لقب عن حاملة الرقم القياسي الأسترالية مارغاريت كورت، أنها لن تشارك كونها لا تشعر بأنها بأفضل أحوالها من الناحية البدنية.

قالت الأميركية التي بلغت سن الأربعين في أيلول/سبتمبر "في حين أن هذا ليس قرارًا سهلاً على الإطلاق، فأنا لست في المكان الذي أحتاج أن أكون فيه جسديًا للمنافسة".

وتابعت "ملبورن هي إحدى المدن المفضلة لديّ التي أزورها وأتطلع إلى اللعب في كل عام. سأفتقد رؤية الجماهير، لكنني متحمسة للعودة والمنافسة على أعلى مستوى".

وكان مدرب اللاعبة الأميركية، الفرنسي باتريك موراتوغلو قال لوكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر إنه بالرغم من عدم تمكن سيرينا من معادلة رقم كورت، إلاّ أن إرثها آمن.

وأوضح قائلاً "لا أقصد عدم احترام مارغاريت كورت، لكنها حقبة أخرى. نعم، سيكون من الأفضل لو حطمت سيرينا رقمها القياسي، لكن إذا لم تفعل ذلك فستظل أعظم لاعبة في كل العصور".

ومع غياب سيرينا، تم التأكيد على مشاركة أفضل 20 لاعبة ضمن التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، وعلى رأسهن صاحبة الأرض آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا، والساعية لأن تصبح أوّل استرالية تتوج بلقب البطولة منذ 44 عاماً واليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب.